Redes 5G, móviles plegables e inteligencia artificial hasta en la sopa: el Congreso Mundial de Móviles (MWC) arranca en Barcelona

Tras años adelantando las bondades de la futura red de quinta generación, en velocidad, capacidad y reducción del tiempo de respuesta (latencia), operadores, fabricantes y expertos aseguran que ahora sí va en serio y que en esta edición se podrá ver 5G.

"Técnicamente, en el lado de red, tenemos equipamientos que permiten realizar pilotos en 5G reales", señala la experta de Accenture Berta Millán.

"Éste es el Mobile del 5G", coincide el director de desarrollo de negocio de Qualcomm España, Eloy Fustero, que recuerda que los operadores de telecomunicaciones ya disponen de frecuencias de espectro para la futura red móvil y que en el Congreso se presentarán tanto chips como móviles 5G.

Todo apunta a que Huawei, la compañía que más crecimiento de venta de teléfonos inteligentes experimentó en 2018, presentará su nuevo terminal insignia, el P30, con tres cámaras traseras, procesador Kirin 980 y preparado para 5G.

La presentación, que es probable que también incluya un dispositivo plegable, será el domingo, la jornada previa a la feria y cuando se concentran las presentaciones de nuevos dispositivos inteligentes.

Este año la gran ausencia de la jornada es Samsung, que se adelantó hace dos días con el lanzamiento de sus nuevos Galaxy y un móvil plegable, todos con versión 5G, en San Francisco.

La coreana LG también lanzará un nuevo dispositivo, probablemente con novedades de realidad aumentada y reconocimiento facial, mientras que Nokia tratará de volver a la primera línea del mercado con el modelo 9 PureView, dotado con cinco cámaras traseras.

Xiaomi, una de las compañías que más crecimiento de mercado experimentó en 2018, presentará también su nuevo dispositivo estrella, que contará con tres cámaras y procesador SnapDragon.

No todo serán móviles el domingo, Microsoft ha anunciado un evento con su CEO Satya Nadella y en él que se espera que anuncie el lanzamiento de las Holo Lens 2, la segunda generación de sus gafas de realidad aumentada que ampliarán considerablemente el campo de visión del dispositivo.

Durante la feria se esperan lanzamientos de Sony y ZTE, mientras que Samsung mostrarán sus nuevos Galaxy y One+ enseñará un prototipo del próximo móvil, todos ellos con tecnología 5G.

No serán los únicos, durante los próximos meses, Deloitte prevé que una veintena de empresas lancen móviles adaptados a esta nueva tecnología y que 25 operadores ofrezcan servicios 5G, mientras que la GSMA, patronal de los operadores móviles y promotora del Mobile, prevé que la nueva red sea una realidad en 21 mercados en 2019.

Otra protagonista, también habitual, del Congreso será la inteligencia artificial, que no en vano lleva de lema "Conectividad Inteligente", que durante el Mobile podrá verse en tanto en entornos industriales como en agricultura o en el transporte.

La feria será un escaparate de las posibilidades que el 5G traerá en distintos campos como la automoción, el entretenimiento -realidad aumentada y videojuegos en línea-, la sanidad o la agricultura.

Seat mostrará el potencial de la conducción autónoma y segura con prototipo de su nuevo vehículo pensado para ciudad; mientras que El Hospital Clinic llevará a cabo la primera operación en "streaming" con 5G durante el Mobile.

Telefónica contará con un evento que contara con el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, y el presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete.