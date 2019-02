Educación impulsa el uso de la tecnología móvil en el aula como recurso pedagógico

Un total de 100 escuelas catalanas implantarán a partir del curso 2019-20 un programa que impulsa el departamento Educación para utilizar la tecnología móvil -teléfonos o tabletas digitales- como elementos pedagógicos dentro del aula.

Se trata del programa "móviles.edu", que el conseller de Educación, Josep Bargalló, ha presentado hoy en Barcelona para "mejorar la competencia digital y la mejora educativa de los alumnos de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO de 100 escuelas, institutos e institutos-escuela públicos catalanes".

Los 100 centros educativos, de carácter voluntario, se escogerán "atendiendo a criterios de equilibrio geográficos y socio-económicos" y como requisito "deberán tener integrada la tecnología móvil dentro de su proyecto educativo", ha detallado Bargalló.

El uso de la tecnología móvil en el aula es un tema de actual debate entre docentes y equipos directivos, ha reconocido el conseller, por lo que Educación ha decidido dar pautas y crear un programa de acompañamiento en el que "mentores especializados acompañarán a los docentes en el diseño y puesta en marcha de prácticas educativas que utilicen la tecnología móvil en el aula".

El programa se basa en el modelo "BYOD -bring your own Device-" (trae tu propio dispositivo) pero "no se trata de un modelo 1x1", ya que la tecnología "puede ser compartida" y "no se obligará a ninguna familia a comprar tecnología", ha aclarado la directora general de Innovación, Investigación y Cultura Digital, Mar Camacho.

El conseller ha añadido que la iniciativa "pretende favorecer la igualdad", por lo que Educación "asegurará que todos los alumnos dispongan de dispositivos móviles, ya sea a partir de los presupuestos del propio colegio y por convenios con empresas del sector".

El programa cuenta con un presupuesto de 4.400.000 euros, ha detallado Bargallo, que se destinarán mayoritariamente a sufragar los cursos de formación al profesorado y a la compra de tecnología.

El conseller ha recordado que el 71,8 % de los niños y jóvenes de entre 10 y 15 años disponen de móvil, y que, a los 16 años, el 98,9 % ya se conecta a internet a través del móvil, según datos del Idescat.

Por ello, una de las "virtudes" del programa es "mostrar a los alumnos la perspectiva educativa de la tecnología", al margen del uso familiar que hagan de ella.

En estas escuelas, la tecnología "debe ser un elemento más del aula" y para ello se seguirán "algunos modelos de éxito existentes", mientras que el uso de la tecnología móvil dentro de la escuela "seguirá siendo una decisión de cada centro", ha aclarado Bargalló.

Una vez seleccionados, en los centros se desarrollarán formaciones para el profesorado y el claustro y a ellas se podrán incorporar las familias.

Además, se creará una red presencial y virtual de aprendizaje para compartir recursos de creación propia y habrá mentores especializados que acompañarán a los centros en las prácticas educativas en el aula, que también contarán con asesoramiento técnico.

El plan contará con un plan de evaluación "para conocer la incidencia del programa en resultados y cohesión desde el principio", ha concretado Mar Camacho.

En cuanto a la planificación, el primer año los colegios tendrán que definir el proyecto de centro y recibirán formación, en el segundo año continuará la formación y se focalizará la propuesta en 5º y 6º de primaria y en 1º y 2º de ESO y habrá una evaluación.

En el tercer y último año se expandirá el proyecto al resto de niveles de los centros, con una nueva evaluación y propuesta de continuidad, ha detallado Bargalló.

A partir del próximo mes de mayo, las escuelas interesadas podrán optar al programa 'móviles.edu', en el marco de una única convocatoria que Educación abrirá para optar a todos los programas de innovación pedagógica, ha concretado Mar Camacho.