Cs: Arrimadas va a Waterloo a pedir a Puigdemont que se entregue a la justicia

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha destacado este viernes que la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, irá el domingo a Waterloo "a decirle a la cara" al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que "no puede seguir paralizando Cataluña" y que se entregue a la justicia española.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Rodríguez ha aclarado que no se trata de una "reunión concertada" con Puigdemont, sino que se presentará "delante de su casa, pagada por todos los catalanes", para decirle que no puede seguir "cerrando Cataluña" y "mandando a sus comandos a paralizar toda una comunidad autónoma" y que se entregue a la justicia española.

Ha calificado esta visita de "hito histórico", ya que Arrimadas, según la portavoz adjunta del partido, ha demostrado con esta decisión "valentía", mientras que Puigdemont ha demostrado "todo lo contrario".

"Ha demostrado ser una persona cobarde que ha decidido huir, un prófugo de la justicia mientras vemos que sus compañeros de golpe sí han pasado por la justicia española", ha aseverado Rodríguez.

"Ojalá sea valiente por primera vez y abra la puerta", ha enfatizado la portavoz adjunta, quien ha asegurado que si el expresident la abre, Arrimadas le dirá "todo lo que Pedro Sánchez no ha sido capaz de decir: que se entregue a la justicia española y que sea valiente".