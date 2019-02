El Comité del Metro de Barcelona mantiene la huelga durante el Mobile

El comité de empresa del Metro de Barcelona mantiene la convocatoria de huelga prevista durante los días del Mobile World Congress (MWC), después de que anoche acabara sin acuerdo la mediación convocada en el departamento de Trabajo.

Los trabajadores del Metro de Barcelona realizarán paros parciales de dos horas por turno los días 25, 26, 27 y 28 de febrero, coincidiendo con los días del MWC, para reclamar, entre otras medidas, una mejor gestión de los casos de empleados afectados por amianto.

Según han informado a Efe fuentes del comité de empresa, la reunión de ayer acabó pasada la medianoche y la dirección de la empresa no mostró ninguna intención de solucionar el conflicto.

De momento, no hay ninguna otra reunión prevista antes del 25 de febrero, día que empezará el Mobile World Congress, con lo que, si el conflicto no se resuelve, el congreso deberá enfrentarse un año más a problemas de movilidad en la ciudad.

El Mobile World Congress es uno de los acontecimientos más importantes que se celebran en Barcelona y este año espera atraer entre 105.000 y 110.000 asistentes y contar con más de 2.400 expositores de más de 200 países, lo que supondrá un impacto económico para el área de Barcelona de unos 473 millones de euros.