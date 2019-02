El PDeCAT apuesta por repetir la fórmula de JxCat para las generales

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha indicado este lunes que "la mejor solución" es usar "la fórmula de JxCat" para las elecciones generales del 28 de abril, la misma que tienen decidido utilizar en las municipales del 26 de mayo y la que emplearon en las últimas catalanas.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva del partido, Bonvehí ha asegurado que la ejecutiva ha acordado "encender toda la maquinaria" para presentarse a las elecciones del 28A y ha indicado que "la mejor solución" que ven es concurrir a las "tres elecciones" -generales, municipales y europeas- con "el espíritu y la fórmula de JxCat", ya que fue "un éxito" en las últimas catalanas.

El adelanto electoral del 28A fuerza al espacio de PDeCAT, JxCat y Crida Nacional per la República a definir no solo la marca electoral, sino los candidatos e integrantes de las tres listas para sendas elecciones, pues no tienen ninguna de ellas aún cerrada.

Bonvehí ha admitido que no quedan "demasiados" días para tener que cerrar las listas y, tras asegurar que la de Barcelona está "bien encaminada", ha apuntado que espera que, "no más allá de una semana", puedan tener concretado el formato de las candidaturas.

En cuanto a la posibilidad de que puedan incluir a soberanistas en prisión en la candidatura de las generales, ha afirmado que es un asunto que no han podido tratar y ha indicado que, cuando terminen las declaraciones en el juicio del Supremo, irá a la cárcel de Soto del Real (Madrid) a hablar con los presos para conocer su opinión.

En esta línea, Bonvehí ha asegurado que quiere escuchar a "todo el espacio ideológico" antes de concretar la fórmula final de la candidatura, lo que principalmente incluye a JxCat, la candidatura de las últimas catalanas que actualmente es un grupo parlamentario en el Parlament, y la Crida, el nuevo movimiento liderado por Carles Puigdemont que está registrado como partido para concurrir a unos comicios si así lo decide.

El líder del PDeCAT también ha manifestado su voluntad de escuchar a ERC, pues ha asegurado que "nunca" descartan concurrir con los republicanos en una candidatura conjunta.

Aunque, ante los recelos históricos de Esquerra a esta fórmula unitaria, también ha contemplado la posibilidad de "negociar una unidad de acción" en el Congreso después de los comicios del 28A.

A la espera de cerrar el formato de las candidaturas, Bonvehí ha asegurado que el PDeCAT va a celebrar primarias para confeccionar la lista de las generales y ha puntualizado que este mecanismo "nunca será un problema" para que la oferta sea "transversal", ya que la formación siempre permite en estas elecciones internas que puedan concurrir a independientes.

En todo caso, queda por ver si el ganador de esas futuras primarias va a ser el cartel electoral del espacio de PDeCAT-JxCat-Crida, pues las últimas elecciones internas para escoger al alcaldable en Barcelona las ganó Neus Munté y, en cambio, hoy en día el Partit Demòcrata avala al preso Joaquim Forn como número uno, relegando a posiciones inferiores a la exconsellera.

La lista municipal está pendiente de cerrarse a la espera de si la actual consellera de Presidencia, Elsa Artadi, se suma como número dos de Forn.