Els Pets: "La pederastia no es exclusiva de los sacerdotes"

El grupo musical Els Pets, cuyo batería, Joan Reig, fue víctima de abusos por parte del párroco de su pueblo, ha puntualizado este miércoles que "la pederastia no es exclusiva de los sacerdotes y que hay curas que hacen un trabajo admirable", aunque critica que la Iglesia haya encubierto a sus autores.

Joan Reig desveló el pasado lunes a El Periódico que el sacerdote de Constantí (Tarragona) Pere Llagostera, fallecido hace dos años, le hizo tocamientos en los genitales durante las colonias de verano organizadas por la parroquia para los monaguillos en el Pirineo.

Reig y otra víctima de este cura explicaron que el mosén se acercaba a las literas donde dormían los menores, les bajaba los calzoncillos y les manoseaba los genitales, y que si se despertaban reaccionaba regañándoles y diciendo que se taparan bien, que hacía frío.

El músico de El Pets compuso para el último disco del grupo una canción, titulada "Corvus", en la que relata estos abusos y en la que se pregunta "dónde estaba tu Dios cuando mi piel tocabas, y dónde estaba el mío cuando yo espantado callaba".

La revelación de los abusos que cometía el párroco de Constantí y sus consecuencias posteriores, en que han aparecido otros dos sacerdotes de la misma diócesis de Tarragona que también fueron investigados, ha provocado un aluvión de información en los medios durante los últimos días.

"Tenemos que reconocer que estamos un poco abrumados. No nos imaginábamos que este tema llevaría tanta cola. Cuando hicimos la promoción del disco, tanto Joan como yo fuimos bien cuidadosos para poner de manifiesto que no era tan importante que había sufrido los abusos como que a día de hoy todavía están pasando", ha escrito el líder del grupo musical en el perfil oficial de Els Pets en Facebook.

"Desgraciadamente la actualidad nos ha dado la razón y no estamos contentos. Sólo queremos añadir que la pederastia no es exclusiva de los sacerdotes y que hay curas que hacen un trabajo admirable, pero que el encubrimiento de los estamentos eclesiásticos y su hipocresía escondiendo el problema son lo que hacen de este problema una pesadilla difícil de borrar", añade el grupo.

Los componentes del grupo aprovechan su escrito para pedir "que desaparezca la prescripción de los delitos sexuales, es el primer paso para erradicar esta lacra maligna. Y todo nuestro apoyo a Joan, su valentía nos llena de orgullo".