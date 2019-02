ERC y PDeCAT vetarán los presupuestos si no hay gestos en autodeterminación

ERC y el PDeCAT están decididos a presentar esta semana una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno de Pedro Sánchez no se abre a crear una mesa de diálogo sobre Cataluña que permita hablar del derecho a la autodeterminación.

Los independentistas han lanzado este lunes un ultimátum a Sánchez, antes de que el pleno del Congreso debata, el 12 y 13 de febrero, las enmiendas a la totalidad que se registren contra las cuentas públicas para este año.

Quieren, así, desbloquear la mesa de diálogo entre partidos que desde hace semanas estudian crear el Gobierno y la Generalitat, sin que de momento se hayan puesto de acuerdo en quién debe integrarla -el ejecutivo catalán quiere presencia de "mediadores"- y qué cuestiones debería abordar.

La más taxativa ha sido ERC, que ha anunciado que este martes presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas estatales.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha ofrecido al Gobierno del PSOE la posibilidad de abrir una mesa de negociación sobre "el ejercicio del derecho de autodeterminación" y ha pedido poner fin "a la represión", pero si no hay gestos concretos en estos ámbitos los republicanos mantendrán su enmienda a la totalidad.

Por su parte, el PDeCAT ha expuesto un posicionamiento similar al de ERC, aunque da margen a Sánchez hasta el viernes para moverse.

"Pedimos al presidente Pedro Sánchez una mesa de diálogo bilateral para encontrar una solución política al conflicto de Cataluña, con la presencia de un mediador neutral que garantice el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue. Mientras no llegue esta oferta en forma de diálogo, el PDeCAT se mantiene en la no aprobación de los presupuestos y presentaremos una enmienda a la totalidad", han explicado los demócratas en un comunicado.

Desde el Parlament, el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha ahondado en los requisitos que plantea el PDeCAT a Sánchez para avalar la tramitación de los presupuestos: aceptar el "diálogo sin condiciones" que reclama el Govern de Quim Torra, con unos plazos y unos "facilitadores internacionales", y permitir que en esa mesa se "hable del derecho a la autodeterminación".

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha instado a ERC y PDeCAT a reflexionar, ya que "harían bien en votar lo que esperan los catalanes" en los Presupuestos Generales del Estado.

"Supeditar el voto a los presupuestos a otras cuestiones que no dependen del poder ejecutivo sino de otros, como el judicial, está fuera de todo sentido común", ha aseverado.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha recriminado a ERC que se alinee con el PP y Cs: "La decisión de ERC de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado puede llevarlos a votar lo mismo que PP y Cs. Alertamos contra una pinza contraria al progreso de toda España y a los intereses de Cataluña", ha escrito en Twitter.

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha afirmado que empieza a "dudar" de que el Govern quiera aprobar los presupuestos de la Generalitat y le ha apremiado a presentar una propuesta "seria y creíble" en materia fiscal y en políticas sociales.

Mientras los independentistas intentan desencallar una mesa de diálogo con el PSOE y Podemos que aborde el conflicto político en Cataluña, este martes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, encabezará la segunda cumbre con líderes parlamentarios catalanes, que dará continuidad a la primera reunión, del 16 de noviembre, a la que no acudieron ni Ciudadanos, ni el PPC, ni la CUP.