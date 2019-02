Torra llama a la comunidad internacional a "sumarse al clamor de Cataluña"

El presidente catalán, Quim Torra, ha hecho este viernes un llamamiento a la comunidad internacional y a la UE a "sumarse al clamor del pueblo de Cataluña" ante el juicio del "procés" y ha pedido "valentía" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para emprender "cambios democráticos" en España.

Torra ha leído una declaración institucional, mayoritariamente en inglés pero también en catalán, ante los medios de comunicación en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, acompañado de los consellers del Govern, tras la reunión extraordinaria celebrada con motivo del traslado de los líderes independentistas presos a Madrid.

"A las puertas del juicio contra la democracia -ha señalado Torra en inglés-, pedimos a la comunidad internacional, ciudadanía, gobiernos, entidades de derechos civiles y humanos, medios de comunicación y personalidades comprometidas con la justicia y la libertad, que se sumen al clamor del pueblo de Cataluña en defensa de los principios y valores que han de hacer del mundo un lugar más justo, más seguro y más libre".

Para el president, "el problema de los procesados en este juicio, el problema de los catalanes, es también un problema de la comunidad internacional y, especialmente, de la Unión Europea". "Somos ciudadanos europeos con unos derechos y unas libertades que han de ser protegidas por las instituciones comunitarias", ha aseverado.

Torra ha pedido a los catalanes ser "altavoz de la denuncia colectiva de aquello que no debería haber pasado nunca en la Europa del siglo XXI" y que "el clamor de justicia y libertad de los presos políticos llegue a todos los rincones posibles y se extienda esa reivindicación democrática a todo el que la quiera escuchar".

Tras remarcar el compromiso de su gobierno de "no desfallecer ni retroceder" ante la que ha calificado de "ola represiva y la preocupante involución democrática" en el Estado, Torra ha apelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Pedimos al Gobierno español valentía, coraje y voluntad de emprender los cambios democráticos que España necesita para homologarse a las democracias plenas y avanzadas del mundo. Y la única fórmula que puede garantizar estos cambios es el diálogo, la negociación y el ejercicio del derecho de autodeterminación", ha dicho.

Por otro lado, ha advertido de que los dirigentes encarcelados tienen el objetivo de acudir al juicio para situar un "espejo de la vergüenza" ante los poderes del Estado.

"Estamos en las horas previas de un juicio que cambiará para siempre nuestro país y su relación con el Reino de España", ha afirmado.

"Se juzgarán personas honorables por haber querido dar voz al pueblo de Cataluña de manera escrupulosamente democrática y pacífica. Estamos, por lo tanto, ante un juicio también contra el derecho de autodeterminación de Cataluña y la democracia", ha recalcado.

El mandatario catalán ha denunciado la "vulneración impune" de derechos fundamentales, entre ellos una prisión preventiva utilizada como "escarmiento y condena antes del juicio", en lo que ha calificado de "estrategia premeditada para liquidar la expresión y la voluntad democrática de los catalanes".

Por último, sobre el hecho de que él y sus consellers han acudido hoy a la cárcel de Brians 2 para arropar a los presos antes de ser trasladados a Madrid, Torra ha explicado que les ha trasladado "toda la energía posible y un apoyo indestructible como gobierno de la Generalitat", sabiendo que "no se han de defender de nada y no han cometido ningún delito", sino que "van a denunciar al Estado".