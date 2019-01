Metges de Catalunya convoca una huelga en la sanidad concertada del 18 al 22 febrero

El sindicato Metges de Catalunya ha convocado una huelga de facultativos de la sanidad concertada entre los días 18 y 22 de febrero, que se prevé afecte a más de 10.000 profesionales de 53 hospitales de agudos, 86 equipos de atención primaria, 50 sociosanitarios y 25 centros de salud mental.

Este paro se ha convocado dos meses después de que los médicos catalanes secundaran una huelga en noviembre pasado, tras la cual "no ha habido ninguna voluntad de negociación" ni por parte de las patronales ni del departamento de Salud, según ha asegurado hoy en rueda de prensa Xavier Lleonart, presidente del sector de los hospitales concertados de Metges de Catalunya.

La convocatoria de la huelga a un mes vista se ha tomado para no perjudicar a la ciudadanía a las puertas de la declaración oficial de la epidemia de gripe en Cataluña, que seguramente se producirá esta misma semana.

Entre otras reivindicaciones, los médicos de la atención primaria y de los hospitales concertados reclaman poder dedicar un 30 % de su jornada laboral a formación e investigación, como ya sucede con los facultativos que dependen directamente del Instituto Catalán de la Salud, establecer un máximo de visitas con un tiempo mínimo de atención a los enfermos y reducir la contratación temporal.

También piden recuperar el poder adquisitivo perdido a raíz de los recortes de los últimos diez años, que se aplique la doctrina del Tribunal Supremo en el precio de la hora de guardia médica de presencia física y el complemento de nocturnidad (de 22:00 a 08:00 horas), del cual únicamente están excluidos los facultativos, entre otras mejoras.

Según ha asegurado el representante sindical, los médicos de la sanidad concertada tienen el mismo nivel retributivo del año 2007, mientras los salarios de los gestores de los centros concertados "son de los más altos de España", una "desproporción que se ha de corregir".

Lleonart ha considerado que "la solución del conflicto está en manos del departamento de Salud". "Los máximos responsables de la conselleria decidirán si quieren resolverlo o enquistarlo", ha dicho, a la vez que ha alertado de que "si optan por la segunda vía, difícilmente se podrá asegurar la paz social".

A su juicio, el CatSalut "no se puede desentender" de la situación que atraviesa la sanidad concertada de Cataluña, ya que financia el 95 % del presupuesto de las entidades concertadas y ostenta la titularidad de la amplia mayoría de consorcios y empresas, ha recordado.

Lleonart ha reprochado al director del CatSalut, Adrià Comella, que haya incumplido su palabra de abordar la situación de los médicos de la sanidad concertada, tras alcanzar el pacto con los de la atención primaria del ICS (centros públicos).

Desde entonces, "no ha pasado nada que haya apaciguado el malestar de los facultativos", de ahí la nueva convocatoria de huelga que, esta vez, afectará a los centros concertados de toda Cataluña.

La presión asistencial y las listas de espera actuales en estos centros sanitarios "son inasumibles", ha considerado Lleonart.

El lema de la movilización del próximo febrero será "Som metges, som sanitat i volem qualitat" (Somos médicos, somos sanidad y queremos calidad).

Los 10.000 médicos llamados a secundar esta nueva huelga trabajan en centros gestionados por las patronales Unión Catalana de Hospitales (UCH), Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) y Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), que argumentan no poder ofrecer mejoras porque el CatSalut tampoco aumenta sus asignaciones presupuestarias por los servicios prestados, ha apuntado el representante de Metges de Catalunya.