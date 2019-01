Aumentan los casos de gripe con la vuelta al cole y el descenso de las temperaturas

Los casos de gripe han comenzado a aumentar notablemente esta semana, en parte debido a la vuelta al colegio de los escolares y al descenso de las temperaturas, aunque todavía no se han alcanzado los niveles epidémicos a los que se llegará probablemente en unos días. Según fuentes del Departamento de Salud consultadas por Efe, la tasa de incidencia de síndromes gripales registrados en la red centinela es de 72 casos por cada 100.000 habitantes, un nivel preepidémico, lejos aún de los 112 a partir de los cuales se declarará la epidemia anual de este virus.

El jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha asegurado que los casos de gripe ahora mismo "están en cifras que entran dentro de la normalidad y aún no estamos dentro de la parte más dura de la temporada, cuando, más tarde o temprano, entraremos en alerta de epidemia". Trilla especifica que "normalmente esperamos el aumento de casos después de la vuelta al colegio de los niños y niñas" porque, aunque ellos "sufran gripes leves, son unos grandes diseminadores del virus en los mayores que los cuidan".

El doctor ha recomendado al 20 % de la población más vulnerable, como por ejemplo personas mayores, que padezcan enfermedades crónicas o con problemas inmunológicos, vacunarse, porque, aunque "el período en el que la vacuna hace efecto es largo y ahora iríamos justos de tiempo", los interesados "aún tienen un margen de efectividad posible".

El epidemiólogo también ha observado que "es importante seguir consejos de higiene clásica, como no estornudar o toser sin taparse la boca" o "quedarse en casa hasta que la fiebre remita", y sobre todo, ha alertado del uso indebido de los antibióticos, que en estos casos, "son ineficaces".

Respecto al tipo de gripe que se espera para este año, el doctor Trilla ha asegurado que "se espera similar al del año anterior, donde hubo dos tipos de virus, el AH1 y el AH3", pese a que "también sorprendió encontrarse con virus B, que este año es menos probable que circule".

Según los datos de la red centinela, centros sanitarios que avisan de los casos de gripe que atienden, durante la última semana del año pasado se aislaron dos virus de la gripe A sin subtipar entre las muestras recogidas.

El modelo predictivo con el que trabajan los médicos prevé un incremento de los casos de gripe en los próximos días hasta alcanzar una epidemia "de baja intensidad en las próximas semanas" en toda Catalunya. Durante la última semana del año ya se produjeron en Catalunya seis ingresos hospitalarios de entre los 26 casos graves por virus de la gripe diagnosticados desde septiembre, todos ellos por gripe A, y en un 80 % de los casos en pacientes que tienen algún factor de riesgo -la mitad de ellos mayores de 64 años y un 69 % sin vacunarse-.