Quince heridos, entre ellos cuatro mossos, en las protestas de los CDR

Quince personas han resultado heridas de diversa consideración, aunque ninguna de gravedad, entre ellos cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra, en los incidentes por las protestas de los CDR contra la reunión en Barcelona del Consejo de Ministros.

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), hasta las 13.00 horas sus equipos han atendido a quince personas, diez de ellas por contusiones, aunque ninguna grave, por los incidentes protagonizados por los CDR, ante los que los Mossos han cargado en el Paral·lel, en Drassanes y en Via Laitena.

De todos los heridos en este balance, todavía provisional, cuatro son agentes de los Mossos d'Esquadra, que han sido dados de alta in situ.

Los equipos de emergencia han evacuado a un centro sanitario a tres de los quince heridos, aunque ninguno de ellos está grave.

Entre los heridos figura un reportero de Intereconomía que ha sido agredido hoy por un miembro de los CDR, que le ha propinado un puñetazo en la nariz y que ha sido dado de alta in situ tras sufrir contusiones leves en la nariz.

Los servicios de emergencias están realizando más atenciones sanitarias tras las últimas cargas de los Mossos d'Esquadra, por lo que la cifra de heridos podría aumentar, según el SEM.