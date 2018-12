Los sindicatos de los Mossos posponen sus protestas hasta después del 21-D

Los sindicatos de los Mossos d'Esquadra y el colectivo MosSOS han anunciado hoy que por "responsabilidad" posponen sus protestas hasta después del dispositivo de seguridad del 21-D con motivo del Consejo de Ministros en Barcelona, al tiempo que han exigido que la policía quede fuera del "debate político".

En rueda de prensa conjunta, los sindicatos de la policía catalana y la plataforma MosSOS han garantizado que los Mossos trabajarán con "exquisita profesionalidad" el próximo viernes 21 de diciembre, en el dispositivo de seguridad del Consejo de Ministros, pese a que la Generalitat busca de forma "constante" el conflicto laboral al no atender sus demandas.

Sin embargo, a partir del día 22, una vez celebrado el Consejo de Ministros, los sindicatos y el colectivo MosSOS retomarán el "conflicto" y las reivindicaciones hasta que la conselleria dirigida por Miquel Buch decida escuchar y atender sus demandas.

Los portavoces sindicales han señalado a las consellerias de Interior y de Economía como las "únicas responsables" de este conflicto laboral y han advertido de que la administración es quien tiene la potestad suficiente para terminarlo "cuando quieran".

El portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David Miquel, ha pedido a las fuerzas políticas catalanas que les aislen del debate político y que se les deje de utilizar como "arma arrojadiza" entre gobierno y oposición, al considerar que esto hace un "daño irreparable" a la institución.

Miquel ha remarcado la "falta absoluta" de negociación por parte de las consellerias de Interior y Economía, que únicamente accedieron a la celebración de un Consejo de la Policías, convocado para mañana, después de que varios mossos se encerraran la semana pasada en la sede del departamento liderado por Buch.

En la misma línea, la portavoz del Sindicato Autónomo de Policía (SAP-FEPOL), Imma Viudes, ha explicado que el deseo de los sindicatos es reunirse con los secretarios generales de Interior y de Economía, y no con gente "sin poder".

Desde los sindicatos se ha mostrado una postura "poco optimista" respecto a la cumbre de mañana: "mucho tendrían que cambiar las cosas para que las propuestas cubran nuestras necesidades", ha indicado Viudes.

Los representantes sindicales del cuerpo han criticado también que todavía no han sido informados sobre cómo se desarrollará el dispositivo especial del 21-D en Barcelona.

Los sindicatos han detallado la precaria situación del cuerpo, que cuenta con un déficit de unos 2.000 agentes, y ha criticado que las horas extras se pagan por debajo de las ordinarias, algo que, consideran, no pasa en ninguna "empresa seria".

También han lamentado que la administración haya dejado "completamente de lado" el factor humano y que trate al cuerpo como "números", sin pensar en sus vidas fuera del trabajo.