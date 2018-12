ERC ganaría las catalanas y los independentistas revalidarían la mayoría, según el CEO

ERC ganaría las elecciones autonómicas en Cataluña obteniendo entre 36 y 38 escaños, seguida de Ciudadanos, que bajaría a 29-30 representantes, mientras que Junts per Catalunya perdería casi 10 escaños, aunque las fuerzas independentistas revalidarían la mayoría absoluta gracias a la subida de la CUP.

El Centro de Estudios de Opinión (CEO), organismo dependiente de la Generalitat, ha hecho público hoy el tercer barómetro de 2018 sobre una muestra de 1.500 encuestados, según el cual ERC sería la primera fuerza en el caso de celebrarse ahora elecciones autonómicas y los independentistas podrían ampliar su actual mayoría absoluta.

De acuerdo con esta encuesta, efectuada entre los días 22 de octubre y el 2 de noviembre, ERC ganaría los comicios al lograr entre 36 y 38 escaños, frente a los 32 que tiene ahora, con una estimación de voto del 25,1 %, mientras que Ciudadanos perdería las elecciones.

En el arco parlamentario independentista, Junts per Catalunya sufriría un importante retroceso al conseguir entre 23 y 24 escaños, con lo que podría perder hasta once representantes -ahora tiene 34-, con una estimación de voto del 14,8 %.

Sin embargo, según el sondeo del CEO, los independentistas revalidarían su mayoría absoluta -ahora tienen 70 escaños, de los 68 en los que se sitúa la mayoría absoluta- ya que la CUP pasaría de sus cuatro diputados actuales a 10-11.

En el corchete más alto, las fuerzas independentistas podrían obtener hasta 73 diputados y ampliarían así su actual mayoría absoluta, mientras que si se toma como referencia la parte baja del mismo perderían un escaño y se situarían en los 69.

Ciudadanos, el partido que ganó las últimas elecciones autonómicas, sería ahora la segunda fuerza de acuerdo con esta encuesta, al perder entre 6 y 7 diputados.

Así, en el caso de celebrarse ahora elecciones, la formación naranja lograría entre 29 y 30 escaños frente a los 36 que tiene ahora, y una estimación de voto del 21,4 %.

El PSC se mantendría como cuarta fuerza en el Parlament y lograría unos resultados muy similares a los anteriores comicios o, incluso, podría obtener un escaño más, pasando de los 17 actuales a 18 representantes.

Catalunya en Comú-Podem es otro de los partidos que crecería si se celebrasen ahora elecciones, pasando de sus ocho diputados de ahora a entre 12 y 13.

En cambio, el PPC podría perder entre uno y dos diputados de los cuatro que tiene ahora.

Con este reparto de escaños, y de acuerdo con el sondeo del CEO, los partidos constitucionalistas perderían peso en el Parlament debido al retroceso de Ciudadanos y del PPC.

En cuanto a las elecciones generales, ERC también ganaría en Cataluña, por lo que los comunes dejarían de ser la primera fuerza.

En estos comicios, el partido republicano obtendría entre 14 y 15 diputados en el Congreso, mientras que las confluencias, que ganaron los dos últimos comicios serían segundos con entre 10 y 11 escaños.

Durante la presentación de los resultados, el director del CEO, Jordi Argelaguet, ha señalado que ambas elecciones demuestran la tendencia al "alza" de ERC con respecto a los últimos barómetros.

Tras ERC y los comunes, el PSC y Ciudadanos podrían obtener un empate técnico en unas generales, ya que los socialistas se situarían entre los 7 y 8 diputados, mientras que la formación naranja lograría de 6 a 8.

Un resultado similar tendría el PDeCAT, ya que este sondeo le pronostica 6 diputados, y el PPC lograría entre 1 y 2.