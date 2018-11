"Masterchef Celebrity 3": Santiago Segura abandona los fogones y lo paga con Paz Vega

Creíamos que con Lomana se fue la ironía, pero todavía quedan muchos cartuchos por disparar. Es difícil que un programa como "Masterchef Celebrity 3", con un elenco de personajes conocidos no desate alguna rencilla entre ellos. Y anoche salieron todos los monstruos. Los que llevaba escondidos Santiago Segura en la prueba de eliminación. La maldición del postre cayó sobre él. No consiguió superar a Ona y Paz. El aspirante sabía que se enfrentaba a dos de las candidatas a triunfar en esta edición, quiso dar más de lo normal y terminó abandonando las cocinas. El cineasta, que ha derrochado ironía y sarcasmo por doquier, no pudo contener su frustración al oír el veredicto del jurado, que lo expulsaba del concurso y Paz acabó llorando sin entender por qué su amigo Santiago pagó su mal perder con ella.

El talent show gastronómico ya tiene semifinalistas: Mario Vaquerizo, Antonia Dell´Atte, Ona Carbonell, Boris Izaguirre y Paz Vega son los afortunados de esta edición.

"Masterchef Celebrity" reinó ayer por la noche en todo el Estado con un 19,4% (2.916.000 espectadores) y vuelve a arrebatar el trono a "Gran Hermano VIP: El debate" (18,4%). En Catalunya el programa registró un 13,6% de cuota de pantalla.