Interior cambia la ruta de dos manifestaciones contrarias para evitar que coincidan

El Departamento de Interior ha modificado el itinerario de dos concentraciones de signo contrario convocadas para el próximo sábado, una de apoyo a los policías que actuaron el 1-O y otra contramanifestación destinada a impedirla, con el fin de prevenir incidentes.

Según ha informado el Departamento de Interior en un comunicado, la decisión de exigir la modificación del itinerario de las manifestaciones se basa en un informe de la Dirección General de Administración de Seguridad, que concluye que la plaza "no puede abarcar de forma segura la previsión de asistencia" de ambas manifestaciones.

El informe valora también que hay antecedentes de incidentes por manifestaciones antagónicas que han coincidido en el mismo espacio, con capacidad para albergar a 5.000 personas, y la "dificultad de evacuación" que presentan las calles adyacentes a la plaza Sant Jaume de Barcelona.

El Departamento de Interior ha propuesto itinerarios alternativas a la organización de ambas manifestaciones, de acuerdo con la normativa que permite a la Dirección General de Administración de Seguridad modificar la fecha, lugar e itinerario de una marcha si hay "razones fundamentadas de que se pueden producir alteraciones del orden público".

Una de las manifestaciones la convocaba el mediodía del sábado en la plaza Sant Jaume de Barcelona la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol), que agrupa a policías nacionales y guardias civiles, para reivindicar su "equiparación salarial" con las policías autonómicas y brindar un "reconocimiento a los compañeros que participaron en la Operación Copérnico el día 1 de octubre".

Bajo el lema "No pasarán", la otra manifestación, convocada por la Asociación Observatorio contra la Catalanofobia y CDR Antifascistas, entre otras organizaciones, llama a "defender" la plaza Sant Jaume de la misma forma en que se hizo en las escuelas que albergaron las urnas del 1-O.

"No permitiremos ningún homenaje a los ejecutores de la violencia del Estado el 1-O" es el lema de la concentración, convocada en la plaza Sant Jaume de Barcelona desde las 7.00 de la mañana.

Según mantiene en su comunicado el Departamento de Interior, Jusapol afirma en su escrito de comunicación de la manifestación que su objetivo es "dejar constancia de la necesidad de proceder por parte del gobierno de la nación a equiparar las retribuciones de todas las policías de España".

Por su parte, añade el comunicado de Interior, la otra organización convocante ha informado de que su concentración pretende "reclamar el fin de la catalanofobia".

Interior ha optado por impedir esas manifestaciones en la plaza de Sant Jaume "después de haber detectado que esos objetivos no son los esgrimidos en algunos llamamientos que han hecho algunos de los organizadores mediante diferentes canales, entre ellos las redes sociales".

El Departamento mantiene que "existen razones fundamentadas que hacen prever que, de celebrarse las dos actuaciones en el lugar y horario comunicado por los organizadores, se pueden producir alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes".

En su comunicado, la conselleria sostiene que con su decisión cree que "queda garantizado el derecho fundamental de reunión de los convocantes y al mismo tiempo se podrá garantizar en mejores condiciones la seguridad ciudadana y la integridad física, tanto de los propios concentrados asistentes a las convocatorias como al resto de ciudadanos".