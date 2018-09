El Govern sugiere incluir la autodeterminación en una reforma constitucional

La consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha sugerido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incluya en sus planes de reforma constitucional una referencia explícita al "derecho de autodeterminación" para habilitar así un referéndum en Cataluña.

Tras la reunión de hoy del Govern, Artadi se ha referido al anuncio de ayer de Sánchez, que avanzó su intención de proponer una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos de cargos públicos.

Artadi ha asegurado que el Govern no está en contra ni se cierra a abordar la eliminación de los aforamientos de cargos públicos, si bien ha dejado claro que no es un tema en el que esté trabajando ya que "el debate principal" en el conjunto del Estado "no está aquí", sino en la cuestión catalana.

La portavoz del Govern se ha mostrado convencida de que llevar a cabo un "referéndum vinculante" sobre la independencia de Cataluña "cabe" en la Constitución, pero si el Gobierno de Pedro Sánchez considera que no, tiene la oportunidad de aprovechar la reforma constitucional que quiere impulsar para incluirlo.

Según Artadi, "sería un poco extraño abrir ahora un debate" sobre una reforma para eliminar los aforamientos y no abordar el tema catalán, ya que si tiene que haber una reforma, debe servir para "solucionar de manera política un conflicto que es político".