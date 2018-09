El PDeCAT avala hablar de aforados pero ve "indigno" que Sánchez ignore Cataluña

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, se ha mostrado hoy "de acuerdo" con debatir la eliminación de los aforamientos de los cargos públicos, como ha propuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha considerado "indigno" que no haya planteado ninguna propuesta para Cataluña.

Después de que Sánchez haya anunciado que propondrá al Congreso una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos de los cargos públicos, una reforma que podría entrar en vigor en solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Parlamento, Bonvehí ha asegurado que el PDeCAT "lo estudiará".

"Estamos a favor de discutir el tema de los aforamientos", ha señalado Bonvehí, que ha advertido de que "en el Estado español hay demasiadas personas aforadas".

No obstante, ha hecho notar su "decepción" con Sánchez: "Nos parece indigno que no haya dicho nada del problema político catalán, que es el principal problema político en Europa. Han pasado 100 días y aún no ha propuesto una solución política", ha denunciado.

Tras recordar que Sánchez llegó a la Moncloa gracias en parte a los "votos independentistas", Bonvehí ha dicho que esperaba que el presidente del Gobierno planteara hoy alguna oferta para "empezar a dialogar" con las instituciones catalanas, pero "no ha ofrecido nada".

En cambio, sí ha abierto la "posibilidad de reformar la Constitución por un tema sobre el que no hay un clamor ni una urgencia como en el tema catalán", ha destacado Bonvehí, que ha apuntado que Sánchez "está haciendo bueno" al anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien "al menos era consciente de que había un problema político" en Cataluña.