ERC pide aprovechar la reforma de la Constitución para incluir la autodeterminación

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha considerado hoy que si el PSOE quiere realizar una reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos, debería aprovecharse para incluir dentro de ella la posibilidad de que "las naciones que integran el Estado puedan ejercer el derecho de autodeterminación".

"Aún tenemos que estudiar la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, -ha indicado Vilalta en una rueda de prensa-, pero puedo exponer una reflexión inicial, y es que si la Constitución se puede modificar de urgencia para el tema de los aforados o por el déficit cero, también debería aprovecharse para incluir el derecho de autodeterminación".

Según la portavoz de ERC, junto al derecho de autodeterminación, "deberían poderse introducir otros derechos que no están siendo garantizados actualmente, como el de tener una vivienda digna, o suprimir los privilegios de la monarquía".

ERC considera que con la actual Constitución, y sin necesidad de modificarla, cabe la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación de Cataluña, si hay voluntad política para ello, "pero no tenemos ningún inconveniente en que el reconocimiento de este derecho figure más explícito" en el texto constitucional.

Sobre la no presencia de consellers del gobierno catalán en el acto oficial realizado hoy por el Rey en Cataluña, Vilalta ha recordado que "adoptamos la decisión de no participar en actos en los que esté el Rey de España, por lo que no hay nada nuevo".