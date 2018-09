Albiol denuncia que el "terrorista Otegi" visitó presos sin control de seguridad

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha denunciado hoy que el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, al que ha tachado de "terrorista", visitó a los dirigentes independentistas en prisión en condición de "autoridad" y sin "pasar registro previo ni control de seguridad".

El pasado 30 de agosto, Albiol ya dijo tener pruebas de "graves" y "escandalosos" tratos de favor a los políticos encarcelados en Cataluña, desde diversas visitas presenciales diarias hasta visitantes que acceden sin registros previos, poniendo en "riesgo" así, alertó, la "seguridad" de los centros penitenciarios, por lo que envió una carta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Pero, en rueda de prensa hoy en la sede del PPC, Albiol ha asegurado tener nuevas pruebas que demostrarían que esta situación se mantiene y que, además, se vería "agravado" por una prueba que él pondrá "a disposición" de la ministra, según la cual "el terrorista Otegi ha accedido a la cárcel en condición de autoridad".

Esa condición, ha relatado Albiol, "le ha permitido acceder al centro penitenciario sin pasar ningún tipo de control de seguridad, sin registro del material que llevaba y con el agravante que puede significar para la seguridad propia del centro penitenciario cuando un exterrorista, una persona condenada y que ha estado en la cárcel por terrorismo, accede a prisión en condición de autoridad".

Algo que ha tachado de "inadmisible, vergüenza y escándalo", ante lo que ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no puede mirar para otro lado" porque Otegi podría haber dado "cualquier tipo de elemento a las personas en la cárcel". "No es admisible y mucho menos aceptable que en condición de autoridad acceda un terrorista a la cárcel", ha insistido.

Por ello, tras no haber recibido respuesta a su anterior carta a la ministra, Albiol le enviará hoy una nueva misiva en la que también relata su denuncia sobre la visita de Otegi, que se produjo el pasado 11 de septiembre, coincidiendo con su visita a Cataluña con motivo de la Diada Nacional de Cataluña.

En esa carta, Albiol pide que el ministerio haga las comprobaciones e inspecciones pertinentes e interponga las medidas "coercitivas" que correspondan para "restablecer la normalidad y la seguridad en los centros penitenciarios de Cataluña".