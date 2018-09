Baselga dimite como director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center

El oncólogo catalán Josep Baselga ha dimitido hoy como director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York después de que se conociese que no había divulgado, como es preceptivo, pagos millonarios de la industria que podían poner en cuestión sus artículos de investigación.

Tal como informaron recientemente el diario "The New York Times" y la plataforma de investigación "ProPublica", Baselga no divulgó millones de dólares en pagos de farmacéuticas en los últimos años, omitiendo estos lazos financieros en docenas de artículos de investigación publicados en medios prestigiosos, como "The New England Journal of Medicine" y "The Lancet".

En su carta de despedida, Baselga pidió disculpas si la situación creada "ha causado incomodidad profesional o personal" a cualquiera de sus colegas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. "Me responsabilizo por no hacer las revelaciones apropiadas en revistas científicas y médicas y en reuniones profesionales. Ya actualicé las divulgaciones en publicaciones médicas y continuaré haciéndolo hasta que el registro esté completo", dijo.