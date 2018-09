El PDeCAT pide a Sánchez la misma audacia y coraje de Suárez con Tarradellas

El portavoz de PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga "la misma audacia y coraje" del expresidente Adolfo Suárez, que en octubre de 1977 decretó el restablecimiento de la Generalitat y permitió el regreso de Josep Tarradellas del exilio.

Así lo ha manifestado en el debate hoy de una moción de su partido en el pleno del Congreso para abrir un proceso de diálogo político con la Generalitat "sin imposiciones ni impedimentos", con el que "acordar los cauces legales y democráticos que permitan a la sociedad catalana determinar su futuro".

La iniciativa, que se votará mañana, incluye una enmienda del PSOE en la que se puntualiza que este proceso será "en el marco del ordenamiento jurídico vigente".

Campuzano ha aceptado esta enmienda, pero ha advertido de que sin libertad de los políticos independentistas presos y el retorno de los "exiliados" no habrá normalidad democrática en Cataluña y es "extremadamente difícil" la solución política al conflicto catalán que su partido defiende.

En todo caso, ha considerado que, si se aprueba la moción tendrá un "valor político" y va en la dirección correcta, ya que en una interpretación "abierta" del ordenamiento jurídico cabe la celebración de un referéndum para que los catalanes decidan su futuro político.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, ha manifestado su apoyo a la moción, aunque su partido aún tiene que determinar cuál será su voto final, tras la enmienda del PSOE, porque defiende un diálogo "sin cortapisas", y esto supone incluir la posibilidad de la independencia en el referéndum y no solo un incremento del autogobierno.

Tardà también se ha referido a los políticos presos y ha avisado de que, si se les condena a 15 o 20 años de prisión, creará una "fractura emocional" tan grande que "ríanse ustedes", ha dicho, de la que significó la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 sobre el Estatut.

A su juicio, esta situación no serviría para resolver nada, pese a que algunos independentistas puedan pensar "de manera insensata" que "cuanto más oprimidos mejor", una análisis que Tardà ha dejado claro que no comparte.

El diputado socialista José Zaragoza ha considerado también que los independentistas "contra Rajoy vivían mejor", pero ahora se les ha acabado esta excusa para no establecer un diálogo con el Gobierno siempre dentro de la legalidad, porque se puede hablar de todo "menos de la independencia", ha aseverado.

Ha reconocido que siete años de conflicto no se puede superar en tres meses pero la apertura del diálogo permite avanzar en la búsqueda de una solución y ha criticado la actitud de PP y Ciudadanos que se centran "mantener el conflicto en Cataluña" por los beneficios electorales que creen que les puede dar.

El PP se ha mostrado contrario a la moción del PDeCAT porque, aunque apoya recuperar espacios de diálogo, considera que lo que ha habido en los últimos 40 años en Cataluña es un "monólogo" de los independentistas, según el diputado Jordi Roca Mas.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que el diálogo planteado por PDeCAT parte de dos premisas "imposibles", como son la libertad de los presos independentistas y la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos Joan Mena ha apoyado la moción cuya aprobación sería la "mejor respuesta" a las movilizaciones producidas ayer con motivo de la celebración de la Diada.

El diputado del PNV Mikel Legarda también ha manifestado su apoyo a la moción del PDeCAT y ha apostado por una solución dialogada porque la "represión y judicialización" del conflicto no ha ayudado a solucionarlo y solo ha supuesto un mayor sufrimiento.