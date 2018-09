Rivera replica a los soberanistas que el "único diálogo" es en democracia

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha replicado hoy a los independentistas que el "único diálogo" posible es dentro de la democracia y de la legalidad, y ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no se equivoque" de aliados y de adversarios.

Ciudadanos ha celebrado un acto propio con motivo de la Diada del 11 de septiembre bajo el lema "El amor es más fuerte que el odio", en el que, además de Rivera, han participado la líder de Cs en Cataluña y portavoz nacional, Inés Arrimadas, diputados en el Parlament y concejales en el Ayuntamiento de Barcelona.

En su discurso durante el acto, Rivera ha lanzado esta advertencia en una Diada en la que los independentistas han reivindicado la libertad de los dirigentes soberanistas en prisión y en el extranjero y han hecho reiteradas apelaciones al diálogo con el Gobierno de Sánchez.

"La línea roja en democracia es respetar la propia democracia, el único diálogo es en democracia", ha defendido el líder de la formación naranja.

Ha opinado, sin embargo, que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "se dedica a amenazar" al Estado, a decir que "no acatará las sentencias" judiciales, situándose así "por encima de las leyes y de la justicia".

En este contexto, ha avisado a Pedro Sánchez de que "no se equivoque" de adversarios y de aliados, emplazándole a alinearse con los que defienden, "desde la discrepancia, la democracia".

Por ello, ha instado al "presidente temporal" Pedro Sánchez a decidir si es un presidente "en manos" de Torra y de su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, o es el "presidente de todos los españoles".

Rivera ha denunciado la celebración de una Diada Nacional de Catalunya que "excluye a más de la mitad de los catalanes", y ha reivindicado que "sumar es mejor que restar" y que el "amor es más fuerte que el odio".