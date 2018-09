Junqueras no ve "atajos" a la independencia sin un referéndum pactado

Junqueras no ve "atajos" a la independencia sin un referéndum pactado

El exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha asegurado que no ve "atajos" para la independencia sin un referéndum acordado con el Estado. En este sentido, ha remarcado en una entrevista en TV3 que es el escenario que ha defendido siempre y con el que le hubiera gustado contar el pasado 1 de octubre. Junqueras, encarcelado en la prisión de Lledoners (Barcelona), ha afirmado que "quien no quiso sentarse en la mesa a hablar no fue la parte catalana; fue el Ejecutivo de Rajoy".

Junqueras ha señalado que conseguir un referéndum pactado depende de la fortaleza democrática y que esta "se cuenta con votos y con la complicidad de una sociedad vital, organizada, en la que los agentes sociales y económicos estén implicados y sean partícipes". "Esta ha sido una de nuestras debilidades; cuanto más fuertes seamos, más difícil será parar la democracia", concluye en la entrevista.

Un adelanto de las elecciones en Catalunya no es una opción ahora mismo para Oriol Junqueras. "Catalunya necesita estabilidad y unas instituciones fuertes desde donde sacar el máximo partido a todas las posibilidades de autogobierno", asegura. Según él, "la autonomía es un techo que nos limita" y por eso opina que es necesario "construir una mayoría social más amplia que nos de más fuerza para conseguir un estado independiente".

"No hemos tenido una instrucción justa y tampoco lo será el juicio", dice Junqueras, y defiende que él y los otros exmiembros del Govern en prisión no se dejarán "humillar por haber cumplido" con sus "compromisos con la mayoría absoluta de ciudadanos que nos dio su voto para hacerlo".