Grande-Marlaska: "No existe una posibilidad seria" de que Torra abra cárceles

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que "no existe una posibilidad seria" de que el president de la Generalitat, Quim Torra, abra las prisiones si las sentencias a los políticos catalanes no son absolutorias. Grande-Marlaska se ha referido así, en una entrevista en Radio Euskadi, a las declaraciones en ese sentido pronunciadas por Torra en Bruselas la semana pasada y ha añadido que no cree que "obedezcan a un propósito serio".

"No preveo ese horizonte -ha remarcado- y lo digo así precisamente porque estuve con Torra en la reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya". El ministro ha puntualizado, no obstante, que "las llaves que abren las cárceles las tienen las autoridades judiciales".

Respecto al envío de 600 antidisturbios a Catalunya como refuerzo ante la celebración mañana de la Diada ha afirmado que "no son muchos" para una gran concentración de personas y lo ha comparado con un partido de la Liga de Campeones, que requiere muchos más agentes.