Torra no descarta abrir las prisiones si hay condenas por el procés Efe

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha descartado hoy la opción de abrir prisiones si las sentencias por el 1-O no son absolutorias, y ha dicho estar dispuesto a llegar "tan lejos como llegó (el expresidente catalán, Carles) Puigdemont".

"Solo le debo obediencia y lealtad al pueblo y el Parlamento de Cataluña", ha dicho Torra en una rueda de prensa junto al expresidente Puigdemont con motivo de una reunión del grupo parlamentario de Junts per Catalunya en Bruselas.

Torra ha asegurado que, en una entrevista con Catalunya Ràdio, nunca dijo expresamente que abriría las cárceles catalanas que acogen a independentistas si las sentencias son contrarias a la libertad de éstos, pero tampoco ha querido hoy descartar esa opción ante las preguntas de los periodistas.

"En su momento se tomarán las medidas que deban tomarse. Exigimos la absolución para los presos políticos porque cada día que pasan en prisión es una indecencia, hay muchas familias afectadas y mucha gente", ha afirmado.

"¿Por qué en prisión? ¿Porque la consellera de Educación abrió las escuelas? (...). ¿En qué país del mundo se va a prisión por eso?", ha agregado el presidente catalán.

Torra ha dejado claro que quien decidirá qué medidas tomar tras las sentencias del Tribunal Supremo a los políticos independentistas será "el Parlamento de Cataluña", al que le deben "lealtad" y "obediencia".

Preguntado sobre hasta qué punto está dispuesto a llegar teniendo en cuenta que su predecesor en el cargo se encuentra en Bélgica huido de la Justicia en España, Torra ha dicho "estar dispuesto" a llegar "tan lejos como Puigdemont", esto es, ha explicado, "ponerse a disposición del pueblo catalán".

"Mi límite" es "lo que el Parlamento catalán decida", ha añadido Quim Torra.