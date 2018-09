Dimite la directora que firmó el acta del sindicato de trabajadoras sexuales

La directora general de Trabajo, Concepción Pascual Lizana, ha presentado su dimisión tras asumir la responsabilidad de haber firmado el expediente que dio el visto bueno al sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras).

El Ministerio de Trabajo informa en un comunicado de que la titular del departamento, Magdalena Valerio, ha aceptado la renuncia de la directora general.

Concepción Pascual "ha asumido voluntariamente todas las responsabilidades del registro de los estatutos de Otras, la Organización de Trabajadoras Sexuales", dado que se llevó a cabo ante la dirección de la que ella era la máxima responsable, ha precisado Trabajo.

Preguntado por los periodistas, el secretario de Organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, ha señalado que Pascual "igual no supo interpretar" la trascendencia de dar el visto bueno a ese sindicato, "porque en la administración no todo el mundo tiene sensibilidad política ni se le exige".

El pasado 4 de agosto, el BOE publicó la constitución del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) después de que la Dirección General de Trabajo comprobase que reunía los requisitos legales.

Tras conocer la noticia, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció que le habían "colado un gol por la escuadra", que "desconocía por completo" que su ministerio había dado el visto bueno al sindicato, y que haría lo posible por anularlo lo antes posible.

La Abogacía del Estado ya está estudiando cómo arreglar esta cuestión que, a juicio del Gobierno, "no parece difícil" dado que recurrirá a "la nulidad de pleno derecho para revocar" la decisión.