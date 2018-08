La polémica por los lazos amarillos tensa el debate político

La polémica por la agresión a una mujer que retiraba lazos amarillos en Barcelona ha llevado hoy al PP a pedir a la Fiscalía que actúe de oficio ante casos como este, mientras la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha recordado que "cualquier agresión" puede ser "un delito de odio, de lesiones o de amenazas".

El pasado sábado, los Mossos d'Esquadra identificaron a un hombre después de que supuestamente agrediera a una mujer en Barcelona tras una discusión porque retiraba lazos amarillos.

Aunque agredida y agresor manifestaron su intención de presentar denuncia ante la policía, por ahora quien la ha formalizado es el hombre, que ha negado una motivación política en la trifulca, han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha considerado "inadmisible", tanto social como penalmente, "cualquier agresión", que ha recordado "puede ser un delito de odio, de lesiones o de amenazas".

Al ser preguntada en una entrevista en RNE por si la Fiscalía actuará contra estas agresiones, la titular de Justicia ha mostrado su convencimiento de que el Ministerio Público, que cuenta con profesionales "magníficos", "siempre actúa cuando tiene que actuar".

Precisamente, el presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado que la Fiscalía actúe de oficio en el caso de que un ciudadano sea agredido por independentistas por retirar lazos amarillos, unos símbolos que considera que "insultan a la democracia y al Estado de derecho".

Casado ha dicho que el Ejecutivo tiene que "poner coto" al uso de los lazos amarillos y ha abogado por el control de su uso tanto colgados en instituciones oficiales como en la Cámara Baja y el Senado, donde los llevan algunos parlamentarios.

En este sentido, el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha registrado hoy formalmente una petición a la alcaldesa Ada Colau para que el consistorio se presente como acusación particular por la agresión que sufrió la mujer que retiraba lazos amarillos.

En apoyo a la mujer agredida, Ciudadanos ha convocado una manifestación a las 19:00 del miércoles 29 a las puertas del parque de la Ciutadella de Barcelona, el mismo lugar donde se produjeron los hechos, a la que ya ha confirmado su asistencia la plataforma contraria a la independencia Espanya i Catalans.

En opinión de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, esta agresión es una "polémica muy lamentable y muy provocada y buscada por Ciudadanos", y ha añadido: "No hace falta buscar polémica donde hay una lamentable pelea entre dos personas".

En una entrevista en RAC1, Paluzie ha denunciado que hace meses que hay en Cataluña "grupúsculos que van por Cataluña con cuchillos y cara tapada" quitando lazos" y que "ha habido casos en que amenazan y agreden".

"Están buscando una reacción y poder vender el relato de una sociedad en que hay violencia. Y como no lo consiguen, se acaban inventando las agresiones", ha declarado.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha negado que haya "fractura social" en Cataluña, aunque "es evidente que es una sociedad dividida respecto al tema del estado catalán", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

A la polémica sobre la colocación y retirada de lazos amarillos en Cataluña se ha referido también la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, quien ha asegurado que "poner lazos amarillos forma parte de la libertad de expresión" y ha criticado que haya gente "que se tome por su mano la justicia y los retire".

Por su parte el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho que todas las partes deben contribuir a sosegar los ánimos y que el PP y Ciudadanos "hacen todo lo contrario y echan gasolina a los conflictos".

El portavoz de PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha condenado "todo atisbo de violencia" y ha afirmado que se deben "buscar soluciones políticas a los problemas políticos", mientras que el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha reclamado "sensatez y prudencia a todo el mundo" en la polémica por los lazos amarillos, criticando "los intentos de colonización" del espacio público y también a quienes buscan "sacar rédito político de la situación de crispación".