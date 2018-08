Aragonès defiende pactar una "unidad estratégica" soberanista y listas separadas

El vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, apuesta por pactar una "unidad estratégica" entre las fuerzas independentistas, sin que eso implique formalizar una candidatura conjunta en las elecciones.En una entrevista con la Agencia Efe, Aragonès ha subrayado que "después del referéndum del 1 de octubre" y de los acontecimientos posteriores, con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "hay que acordar una nueva unidad estratégica", lo cual "requiere de discreción" y, "en el momento que convenga, de expresión pública".

Aragonès ha revelado que ya "se ha empezado a trabajar" en esa línea, con unos primeros contactos "discretos", en los que se ha constatado que "hay una buena voluntad por parte de todos los actores", por lo que se ha mostrado "convencido" de que habrá acuerdo entre independentistas para definir una estrategia.

Esta nueva hoja de ruta compartida, que trazaría el camino a seguir por el independentismo en los próximos tiempos, no debe ser incompatible, a su juicio, con que cada formación soberanista mantenga su propia oferta electoral.

Ante los llamamientos a integrarse en la Crida Nacional per la República, el nuevo movimiento impulsado por el expresident Carles Puigdemont, Aragonès ha argumentado que "ERC tiene 87 años de historia" y acumula "muchas razones" para que su propio proyecto "siga siendo una opción electoral".

"Si el espacio de JxCat quiere mejorar su organización y sus expresiones electorales, lo respetamos y les deseamos toda la suerte del mundo", ha señalado.

Para Aragonès, "es mucho más pertinente apostar por la unidad de estrategia, por la unidad de acción, por la unidad en decidir qué vamos a hacer, que no la unidad orgánica".

Ante el debate sobre la configuración de candidaturas electorales conjuntas del independentismo, ha remarcado que no hay que "reducir la diversidad del independentismo a una sola lista".

"La fortaleza del independentismo es su diversidad. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en reducir la diversidad del independentismo a una sola lista, porque se dejaría fuera elementos que constituyen esta diversidad", ha alertado.

En cambio, a su juicio, "la unidad estratégica es fundamental", "la hemos tenido en el pasado y la estamos volviendo a construir de cara al futuro".

"Después del 1-O, esta unidad estratégica no se ha acabado de configurar, y lo tenemos que hacer. Estoy convencido de que lo haremos", ha insistido el vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, que ha explicado que "ERC está en conversaciones con todos los agentes políticos y sociales para construir, cada uno a partir de su opción, esta estrategia unitaria".

De cara a los próximos meses, con la perspectiva del proceso judicial por la causa independentista, Aragonès ha subrayado que hay que "trabajar para que quede muy claro que el juicio que se hará a los dirigentes independentistas encarcelados y en el exilio debe convertirse en un juicio público contra la represión del Estado".

Esto, en su opinión, debe traducirse en "movilización" en Cataluña y más allá: "Seguiremos trabajando para la absolución en el juicio. Sería un error renunciar a esto", ha añadido.

En cuanto al 'escrache' protagonizado la semana pasada por unos 40 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR), que realizaron pintadas en la sede de ERC con el lema "Desobedeced o dimitid", Aragonès ha dicho "respetar todas las expresiones", si bien ha pedido no extrapolar "una protesta de una cuarentena de personas" al posicionamiento de toda la "base social independentista".