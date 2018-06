Una mujer muerta y diez intoxicados en el incendio de un piso en Barcelona

Una mujer de 60 años ha muerto y diez personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo, al incendiarse un piso en un inmueble del distrito barcelonés de Nou Barris, que ha tenido que ser evacuado.

Según han informado fuentes municipales, el fuego se ha originado hacia las 09.00 horas de esta mañana en un piso de la segunda planta del inmueble, donde se encontraba la víctima mortal, y ha dejado totalmente calcinado el domicilio.

Además, a consecuencia del incendio, diez vecinos han tenido que ser atendidos por intoxicaciones debidas a la inhalación de humo, aunque no ha sido necesario trasladarlos a un centro hospitalario porque su estado no es grave, y se ha evacuado a 32 personas que estaban en el inmueble, situado en el número 81 de la calle La Jota de Barcelona.

Los Bomberos de Barcelona, que han movilizado diez dotaciones para sofocar el fuego, han tenido asimismo que rescatar a siete de los vecinos que se encontraban en el interior de sus domicilios cuando se ha desatado el incendio.

Posteriormente, los efectivos de los Bomberos han iniciado las labores de extinción del fuego y han procedido a ventilar el edificio, que ha quedado totalmente afectado por el humo.

Por el momento, las familias desalojadas del inmueble no pueden regresar a sus domicilios dado que, como medida preventiva, se han cortado los suministros de agua, gas y electricidad del edificio.

No obstante, los técnicos han comprobado que el inmueble no ha sufrido daños estructurales a consecuencia del fuego, por lo que es probable que se permita a los vecinos regresar a sus viviendas una vez se hayan restablecido los servicios, han señalado las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) para atender a las familias afectadas por el fuego y asistir a los allegados de la mujer fallecida.