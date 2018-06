CUP pide a Torra materializar "políticas republicanas" y una "agenda de ruptura"

Los diputados de la CUP en el Parlament Natàlia Sànchez y Carles Riera han pedido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que pase de la "retórica a la praxis" para avanzar hacia "la materialización de políticas republicanas reales" y le han exigido una "agenda de ruptura" con el Estado.

En rueda de prensa tras la reunión que han mantenido en el Palau de la Generalitat, Sànchez y Riera han sostenido que la restitución de las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC) debe producirse de manera "unilateral" y que no deben situarse en un debate competencial, y se han mostrado preocupados por la "praxis autonómica y autonomista" que lleva a cabo el nuevo Govern.

"La restitución tiene que ser un acto de soberanía del Govern, no tiene que ser motivo de un conflicto de competencias autonómico. No tiene que formar parte de un terreno de diálogo para recuperar la autonomía", han apuntado sobre las leyes suspendidas por el TC.

Para "materializar" estas "políticas republicanas reales", la CUP ha emplazado a Torra a que haga "una agenda de ruptura" con el Estado y le ha pedido que no se apropie del proyecto republicano independentista a cambio de "migajas autonómicas".

"El tiempo político para la retórica y la batalla simbólica se ha acabado. Es urgente que el Govern pase de la retórica a la praxis, a la materialización de políticas republicanas reales", ha zanjado Riera, que no espera "nada" de una eventual negociación con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Este ha sido el tercero de los encuentros de la ronda de contactos de Torra con líderes parlamentarios catalanes en el Palau de la Generalitat, que comenzó el viernes con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y que ha continuado esta mañana con el jefe de filas de los comunes, Xavier Domènech, después de que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, declinase asistir.