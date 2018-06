Torra traslada a Iceta la necesidad de menos crispación y diálogo sin límites

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado hoy al líder del PSC, Miquel Iceta, la necesidad de "rebajar la crispación" política y ha ofrecido diálogo "sin condiciones y sin límite de tiempo" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que espera verse pronto.

Así se ha expresado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, que ha comparecido para valorar la reunión que ha mantenido hoy Torra con Iceta en el Palau de la Generalitat.

Según ha explicado Artadi, Torra le ha manifestado a Iceta que tiene la voluntad de emprender "un diálogo sin condiciones y sin límites" con Sánchez, pues no cree conveniente sentarse en una mesa de negociación con condiciones previas.

En cuanto a la exigencia del Gobierno de que toda demanda encaje en el marco legal vigente, Artadi ha expresado que, según la interpretación del Govern, el derecho a la autodeterminación tiene cabida en la legalidad nacional porque figura en acuerdos internacionales firmados por España, y ha añadido que los referendos, a su juicio, no están "penalizados".

Torra ha trasladado asimismo a Iceta la necesidad de "rebajar la crispación" en la política porque, según ha dicho Artadi, "no se corresponde con lo que vive la sociedad catalana".