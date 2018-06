Siete detenidos por vender medicamentos ilegales como suplemento nutricional

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado un grupo que producía y vendía medicamentos ilegales como suplementos nutricionales en una operación en la que han detenido a seis españoles y un belga y practicado registros en Toledo, Madrid y Barcelona.

Los detenidos, tres hombres y cuatro mujeres de entre 32 y 64 años, a los que se les atribuye delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y falsedad documental, utilizaban un laboratorio clandestino en Huecas (Toledo) y realizaban el envasado final y el almacenaje en Arroyomolinos (Madrid) para su posterior distribución.

En esta operación conjunta se han llevado a cabo siete registros en las localidades toledanas de Fuensalida y Huecas, en la madrileña de Arroyomolinos y en la barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, y en ellos se han intervenido productos cuya venta podría haber generado a los arrestados un beneficio de millones de euros, informan la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En concreto, 10,5 kilos de principio activo tadalafilo, con el que se habrían fabricado alrededor de dos millones de cápsulas, más de cien mil cápsulas con medicamento preparadas para la venta, miles de cápsulas y cajas vacías de diferentes marcas, máquinas de mezclar, encapsular y termosellar, un compresor y tres mil euros en efectivo.

Igualmente, se ha desmantelado una plantación interior de marihuana y se han intervenido 533 plantas y la infraestructura necesaria para su cultivo, secado y procesado, veinticinco transformadores de luz, tres filtros de carbono, catorce ventiladores, veinticuatro lámparas, tres aparatos de aire acondicionado y un cuadro de luz.

La operación se inició el pasado mes de febrero cuando se detectó en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez la entrada de varios paquetes procedentes de China que contenían tadalafilo, principio activo de un medicamento para tratar la disfunción eréctil, que puede representar un peligro para la salud pública sin el preceptivo control sanitario.

Los investigadores comprobaron que los envíos tenían como destinatario un entramado familiar ubicado en Fuensalida y Arroyomolinos, que también recibían blísters y cartonajes para medicamentos.

Durante el segundo semestre del año pasado los sospechosos vendieron a través de una empresa aparentemente legal como producto nutricional un vigorizante que fue retirado del mercado por la Agencia Española del Medicamento por tener concentraciones del principio activo sildenafilo no declarado en su composición, lo que lo convertía en ilegal y suponía un grave riesgo para la salud.

Los implicados no tenían autorización sanitaria para producir y distribuir medicamentos y productos medicamentosos, y las instalaciones que utilizaban no eran las adecuadas para su elaboración.

El grupo había creado un entramado de empresas como Bepharma Supplies y otras que contaban con diversas marcas que, bajo la apariencia de productos naturales, vendían medicamentos con el principio activo tadalafilo, susceptibles de ocasionar graves daños a la salud.

Algunas de las marcas utilizadas por el grupo para la comercialización de sus productos son Gobilor, Gobilor Gay, Fly, Titan Pils, Supermen, Camaleón, Vigonatur, Natural Lovers, Bufalo Peals, Toofort, Bicogrem Haiz, Bormeo y Bambú.

Los detenidos planeaban la ocultación de los beneficios de la venta de estos productos a través de una empresa dada de alta en el Reino Unido para lo que utilizaban a un testaferro y direcciones falsas con la que pensaban generar facturas falsificadas para justificar la entrada de dinero y simular la compra de los productos a países del este asiático.

Entre los clientes y distribuidores de los productos elaborados por el grupo hay gran cantidad en España pero también en otros países de Europa.