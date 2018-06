Torra urge a Sánchez a dialogar y avisa de que el Govern "no se rendirá"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha urgido hoy al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que se avenga a "tomar riesgos, dialogar y negociar", si bien ha avisado de que su ejecutivo "no se rendirá" en el objetivo independentista, al tiempo que se ha comprometido a "reparar" el "daño" del 155.

Torra ha comparecido ante el pleno del Parlament para dar cuenta de la estructura y la composición de su Govern, y en su discurso ha lanzado una apelación a la negociación con el presidente del Gobierno central, aseverando que por su parte "la predisposición al dialogo no fallará nunca".

Pero del mismo modo que ha afirmado que no pretende que "nadie se rinda para dialogar", también ha querido que "quede claro" que la Generalitat y el independentismo "no se rendirán".

"Nosotros seguimos. La democracia no se rinde nunca, el anhelo de libertad no se rendirá. No hemos venido aquí a rendirnos, no es este el punto de partida para la negociación", ha afirmado.

Torra ha tenido un recuerdo para los soberanistas presos y en el extranjero y ha insistido que su "objetivo vital" es que regresen a a casa, para lo que es necesario "asumir riesgos, negociar y dialogar".

Así, ha deseado que Pedro Sánchez "se avenga a tratar de forma urgente" el problema en Cataluña y, en alusión a las cargas policiales del 1 de octubre, ha añadido: "No nos hemos salido nunca de un camino democrático y pacífico, el Estado no puede decir lo mismo".

En cuanto a la hoja de ruta del nuevo Govern, ha asegurado que hará "el camino de la restitución -del autogobierno tras el 155- a la constitución -de una república catalana-".

Ha subrayado que "este no es el gobierno que legítimamente gobernaba el país y que dio voz a la ciudadanía el 1-O", pero sí que es "el gobierno que ha venido a echar de las instituciones el 155 y a trabajar por el mandato recibido por la ciudadanía en las últimas elecciones y, naturalmente, con el resultado del referéndum de autodeterminación del 1-O, y así lo haremos".

En este contexto, ha recordado que el Govern creará "un comisionado para el despliegue del autogobierno, para evaluar el impacto real de la aplicación" del 155 y "reparar" sus efectos a través de un "plan de choque".

Torra ha puntualizado en todo caso que "la república que estamos construyendo no preguntará a nadie qué lengua habla o de dónde viene", pues pretende que todos los ciudadanos de Cataluña se sientan "como en casa" en su proyecto "republicano".

El presidente catalán ha vertido críticas hacia el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, al que ha acusado de actuar con "arbitrariedad y sin amparo legal" al no publicar el primer decreto de nombramiento de consellers.

A diferencia de ese primer gabinete que nunca llegó a tomar posesión, el actual Govern, hoy presente por primera vez en el Parlament, sí cumple con la paridad, algo que Torra ha puesto en valor durante su discurso.

También ha explicado que quiere impulsar una Asamblea de Cargos Electos, en el que estén representados diputados y concejales catalanes para tejer "alianzas" entre administraciones públicas.

En su mandato, se ha comprometido igualmente a recuperar leyes y medidas sociales que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional en la anterior legislatura.

Torra también ha detallado que el departamento de Presidencia, en manos de Elsa Artadi, será el encargado de elaborar y coordinar el plan de Govern, y que incluirá el comisionado para "recuperar el autogobierno", cuyo coordinador aún no ha sido nombrado.

También se ha comprometido a trabajar contra la intervención financiera del Gobierno central, seguir con la proyección exterior de Cataluña, asegurar el Departamento de Enseñanza como "única autoridad educativa" y desplegar un plan integral para reducir listas de espera sanitarias.

Asimismo, ha aseverado que su Govern trabajará para crear empleo de calidad, desplegar la renta garantizada de ciudadanía y un acceso igualitario y equitativo a la cultura, entre otras medidas.