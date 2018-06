Rajoy ve "inquietante" la fragilidad del Gobierno ante la situación en Cataluña

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha considerado "inquietante" la fragilidad política del nuevo Gobierno cuando la situación "en Cataluña y, sobre todo, en las calles de Cataluña dista mucho de estar calmada".

En su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP cuatro días después de perder el Gobierno, Rajoy ha insistido también en que no ha habido ni por parte del PSOE ni de quienes le han apoyado el "menor compromiso con la estabilidad política".

Rajoy ha dicho que el Gobierno de Sánchez "nace con una debilidad extrema" que no se conoce ni si programa ni los apoyos que tendrá y que aventura "más inestabilidad" política y más "bloqueo" parlamentario del que vivió él al frente del Ejecutivo.

Ha añadido que la responsabilidad por esa situación "tendrá que ser repartida entre todos" los que han participado en la operación que ha permitido que triunfara la moción de censura que ha llevado al Gobierno a Pedro Sánchez, los que la apoyaron o los que "con su ambición atropellada, no ha dejado de dar excusas para sus propósitos".

Se ha referido así a Ciudadanos, partido contra el que ha cargado en varias ocasiones durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP y a cuyos miembros se ha referido incluso como "socios desleales".

Ha acusado a la formación que dirige Albert Rivera de no haber sabido hacer oposición al independentismo y ha recalcado que su victoria en Cataluña "no sirvió para dar la batalla allí, sino para generar oposición al PP aquí".

En su "afán por hacer oposición al Gobierno que defendió la unidad de España", ha continuado, lo que ha conseguido Ciudadanos es llevar al poder a un nuevo Ejecutivo "aupado por los independentistas". "Paradojas de la vida", ha apostillado.

Rajoy ha recordado los "retos extremos" que ha afrontado al frente del Ejecutivo y, entre ellos, ha destacado la declaración de independencia de Cataluña.

La situación, ha continuado Rajoy, "dista mucho de estar normalizada, pero el hecho cierto" es que Cataluña "no se ha independizado" y que los responsables de esa declaración de independencia están "respondiendo ante la Justicia".

Su Gobierno, ha señalado Rajoy, ha "impedido" que Carles Puigdemont vuelva a ser presidente catalán y que formen parte del Govern consellers encarcelados o huidos de la Justicia.

Ha subrayado que en este asunto "es muy fácil dar lecciones pero no tomar decisiones y hacer frente a las cosas" y ha recalcado que su Ejecutivo aplicó el artículo 155 de la Constitución por primera vez en la historia de España, "por convicciones democráticas" y destituyo al Govern pero, al mismo tiempo, convocó elecciones en Cataluña.

Los independentistas, ha dicho Rajoy, "tienen derecho a existir y a gobernar si ganan las elecciones, pero no a incumplir la ley y a pasar por encima de la voluntad de la gente".

"Hemos defendido la unidad con prudencia y con firmeza, nos han dado lecciones de todas partes, pero somos nosotros los que hemos tomado decisiones y creo sinceramente que fueron las correctas", ha concluido.