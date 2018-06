La Fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont por rebelión y malversación

La Fiscalía alemana de Schleswig-Holstein ha solicitado hoy la extradición a España del ex presidente catalán Carles Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos y ha pedido a la Audiencia Territorial su ingreso en prisión por considerar que persiste riesgo de fuga.

La Fiscalía ha asegurado en un comunicado que, pese a la posición previamente anunciada por la Audiencia de este "Land", "sigue manteniendo su postura" de que el líder soberanista debe ser entregado a España, donde lo reclama el Tribunal Supremo.

Tras la valoración de la "extensa documentación presentada", asegura la Fiscalía en su argumentación, queda "fuera de duda" de que se dan las condiciones para la extradición de Puigdemont a España por las acusaciones de rebelión y malversación o corrupción.

Sobre la magnitud de la violencia que se dio el 1 de octubre, una condición clave para la "admisibilidad" del delito de rebelión, la fiscalía reitera su opinión de que sí se alcanzó un nivel suficiente de violencia.

"El material entregado por las autoridades españolas no es contradictorio en este punto, sino que muestra abiertamente la magnitud de los disturbios violentos que tuvieron lugar el día de la votación en Cataluña, que (también) se pueden imputar al acusado", asegura.

La Fiscalía de Schleswig-Holstein recalca asimismo en su escrito a la Audiencia Territorial que las "cuestiones relativas a evidencias y responsabilidad no deben ser esclarecidos en el proceso de extradición, sino en todo caso en un proceso penal en España".

"En el proceso de extradición principalmente debe ser evaluado el requisito de la doble tipicidad", recuerda la fiscalía a la audiencia en relación a su diferencia de criterio con respecto al delito de rebelión.