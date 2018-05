El Banco de Alimentos pone en marcha su cuarta campaña de recogida de leche

El Banco de Alimentos y la Obra Social "la Caixa" han presentado hoy la cuarta edición de la campaña 'Ningún niño sin bigote' para recoger leche para los cerca de 37.000 niños de familias catalanas sin recursos.

La campaña se marca como objetivo mínimo garantizar 3 litros de leche al mes por persona, lo que, para atender las necesidades de familias sin recursos de toda España, equivaldría a recoger 7,5 millones de litros de leche este año, según ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Fundación Banco de los Alimentos, Frederic Gómez.

El año pasado, los bancos de alimentos catalanes recogieron 1,2 millones de litros de leche, cerca de 440.000 durante la campaña, y ahora esperan superar esta cifra.

El subdirector general de la Fundación Bancaria "la Caixa", Marc Simón, ha destacado que esta campaña pretende paliar "una de las situaciones más injustas, que es la pobreza infantil".

Uno de cada tres menores en España está en riesgo de pobreza, lo cual lo convierte en el quinto país con la tasa de pobreza infantil más elevada de Europa, según el Eurostat.

En Cataluña, los bancos de alimentos atienden a 211.263 personas, de las cuales cerca de 37.000 son niños entre 1 y 16 años, que tienen dificultad para acceder regularmente al consumo de alimentos básicos, como la leche, para una dieta equilibrada.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apunta que, de media, un vaso diario de leche de vaca proporciona a los menores de 5 años el 21 % de las necesidades de proteínas y el 8 % de calorías y nutrientes, lo que convierte a la leche en un alimento que contribuye decisivamente en el crecimiento y el desarrollo de los menores.

Según el presidente de la Fundación Banco de los Alimentos, esta iniciativa tiene "especial interés" por "el qué, el cuándo y el cómo".

"Es para recoger leche, que es el alimento que más se necesita para las personas vulnerables, como son los niños; además, llega en un momento en que hemos acabado toda la leche del 'Gran Recapte' y, por último, se recoge en las oficinas de "la Caixa" y pasa a disposición de las entidades benéficas de la zona", ha detallado Gómez.

Las oficinas de CaixaBank y los centros de gente mayor de la Obra Social se convertirán en punto de recogida, del 4 al 15 de junio, para lograr que el mayor número de familias posibles tengan acceso a este alimento básico.

Además, del 28 de mayo al 13 de julio, también se podrán hacer donaciones económicas en los canales electrónicos de CaixaBank o en la web www.granrecollidadellet.cat.

Por su parte, la Obra Social "la Caixa" -ha detallado Simón- donará 200.000 litros de leche iniciales y añadirá el 10 % del total recogido.

La edición de este año tiene como novedad que todos aquellos que colaboren con la iniciativa podrán descargar en línea 'Todos contra el vacío', un cuento hecho con las ilustraciones de Lyona y que quiere visibilizar los efectos que la falta de leche genera en los niños.

A la presentación de la campaña también ha asistido el triestrellado cocinero del Celler de Can Roca, Joan Roca, que se ha sumado a la iniciativa "en nombre de toda la profesión".

"La cocina es cultura, es salud, es economía; tiene mucha fuerza y muchas ramas, pero sobre todo es solidaridad. Si no eres solidario, no eres cocinero", ha opinado Roca.