El PNV decide votar a favor de los Presupuestos, pese al artículo 155

La Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha anunciado que votará sí a los Presupuestos Generales del Estado "desde la responsabilidad y poniendo los intereses de la ciudadanía de Euskadi por encima de los del partido".

En un comunicado, el Euzkadi Buru Batzar del PNV se ha mostrado convencido de que esta decisión es la que "de forma más eficaz va a contribuir al pronto levantamiento del artículo 155 en Cataluña, que no sólo entendemos inevitable, sino también inminente".

Entre otros argumentos, el partido nacionalista sostiene que el bloqueo de las cuentas "empujaría, aún más, hacia el abismo a la situación política española y catalana".

A su juicio, sin Presupuestos el conflicto "se enconaría y alejaría de la posibilidad de un diálogo constructivo", ya que "la ausencia de Presupuestos y la crisis que desataría alargarían 'sine die' el 155" y "el más que probable adelanto electoral abriría escenarios de pronóstico muy preocupante que por responsabilidad deben evitarse".

El PNV admite que en los últimos meses ha expresado su negativa a negociar las cuentas del Gobierno del PP estando vigente el artículo 155 en Cataluña por considerarlo una cuestión "de principios".

Ha precisado que ha mantenido esa posición "por principio de responsabilidad" con Cataluña pero también con el autogobierno vasco, al considerar que lo responsable es "actuar de contrapeso en el Estado para contribuir al levantamiento del 155".

El Partido Nacionalista Vasco ha sostenido que esta situación ha cambiado en los últimos días, ya que la Generalitat de Cataluña "tiene hoy un president legítimo, elegido por la mayoría absoluta del Parlament, y la desactivación del artículo 155 está muy próxima en el tiempo".

Es un nuevo contexto, según ha indicado, en el que "el mismo principio de responsabilidad" lleva al PNV a "no bloquear los Presupuestos" con varios argumentos.

Entre ellos y además del ya citado tendente a "evitar el abismo" en la situación política y "el más que probable adelanto electoral", el PNV ha considerado que el artículo 155 "tiene fecha de caducidad" ya que una vez que Joaquim Torra ha sido investido president "existe un poder legítimo catalán que está encaminado a la conformación de un nuevo Govern y a la desactivación del 155 en cuestión de semanas, días u horas".

El PNV, que ha dicho que "está políticamente volcado y comprometido" en que se confirme su desactivación, también ha actuado con la intención de "no perder la capacidad de influir en favor de una solución dialogada" para Cataluña".

En su opinión, votar en contra de los Presupuestos representaría "un gesto testimonial, pero sin efectos reales ni prácticos de cambio" para Cataluña, y la decisión de votar a favor de las cuentas no supone "un cheque en blanco al Gobierno del PP", sino que permite al PNV "mantener su capacidad de influencia política" en favor de una solución dialogada y acordada en Cataluña y de hacer de "freno" a quienes apuestan "única y exclusivamente por soluciones autoritarias e impositivas".

En el sí del PNV a las cuentas también ha influido su interés por hacer valer el pacto alcanzado con el PP para subir las pensiones, así como los acuerdos logrados en materia de inversiones para Euskadi, ha asegurado.

Según ha puesto de manifiesto, los Presupuestos que va a apoyar el PNV recogen "una inversión récord de 540 millones de euros en Euskadi; dan un impulso definitivo a la Alta Velocidad y a otras infraestructuras estratégicas; consiguen una tarifa eléctrica justa para la industria vasca y fomentan numerosas iniciativas en los ámbitos de la I+D+i, la cultura y el medio ambiente, entre otros".