Cs presentará un recurso ante el TSJC para pedir la nulidad de la toma de posesión de Torra

Ciudadanos presentará mañana un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir la nulidad de la toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat, por no haberse comprometido a acatar la Constitución y el Estatut al prometer el cargo.

En rueda de prensa, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha avanzado que su formación pedirá además al TSJC que adopte medidas cautelares, para que el tribunal se pronuncie inmediatamente en los próximos días y no se dilate en el tiempo la resolución del recurso.

Carrizosa ha argumentado que el presidente de la Generalitat "no respetó un trámite fundamental" en la toma de posesión de su cargo como es el "juramento o promesa de cumplir" con la Constitución y el Estatuto de Cataluña, que a su juicio implica además "respetar a todos los catalanes".

"Lo que pedimos es que Torra diga explícitamente si acata la Constitución y el Estatut, que es una exigencia legal para cualquier ciudadano", ha esgrimido.

Además, el dirigente de la formación naranja considera que el presidente catalán ya ha dado suficientes pruebas de que no tiene intención de acatar el ordenamiento jurídico vigente con su anuncio "explícito" de implementar la 'república'.

Se da la circunstancia de que su predecesor, el expresidente catalán Carles Puigdemont, tampoco acató la Carta Magna y el Estatut en su toma de posesión, pero en aquel entonces el TSJC no admitió a trámite un recurso por la vía de lo penal.

Carrizosa ha aclarado, en este sentido, que en su recurso Ciudadanos no recurre a la vía penal, el de la imputación, sino a la sala de lo contencioso-administrativo para que anule la toma de posesión de Quim Torra y la fórmula que empleó.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos ha señalado, además, que con este recurso su formación no quiere potenciar el "lío" como puedan decir algunos, sino que defienden que haya un gobierno que "gobierne para todos".