Boadella ve en Torra la "gran solución" porque destapa el racismo de los soberanistas

El autoproclamado presidente de la plataforma satírica Tabarnia, Albert Boadella, ha asegurado hoy que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, puede ser la "gran solución" ante el desafío soberanista porque ha servido para destapar el "racismo y la xenofobia" que hay en el independentismo.

Durante su intervención en una nueva edición de EFE Foro Líderes, Boadella ha calificado a Torra de "individuo extraordinario" al que hay que "incitar" porque internacionalmente pone a España en una situación "un poco mejor" que hasta el momento, dado que aún persiste su "leyenda negra" de "país intolerable y un poco cutre".

"Torra es una gran solución para ello porque toca un tema fundamental que es el racismo", que Boadella considera que está en el núcleo del nacionalismo de Cataluña.

Para Boadella el actual presidente de la Generalitat es "una representación un poco burda" de lo que piensan los que votaron por los independentistas y ha dejado al descubierto, con su xenofobia y su racismo, "las tripas de lo que es el nacionalismo".

En todo caso, ya en un tono menos irónico, el actor y dramaturgo ha advertido de que la situación para el conflicto en Cataluña es una "decisión de Estado" consensuada entre todos los partidos constitucionalistas para "cortar de raíz" el "procés".

Sobre todo desde las escuelas, porque "llevamos dos generaciones educadas en el odio a lo español y eso es irrecuperable", ha lamentado Boadella en este foro, patrocinado por Globalia, en el que ha sido presentado por la periodista Cayetana Álvarez de Toledo, quien lo ha calificado como "el mejor español" y ha pedido para él la Medalla al Mérito Constitucional.

Boadella, quien ha insistido en que él solo quería ser artista y dedicarse "al glamour", se ha mostrado "pesimista" sobre el futuro de Cataluña a la que ve dentro de 20 años "lamentablemente independiente" porque no aprecia que los sucesivos Gobiernos españoles se tomen este problema en serio.

De hecho, ha reprochado la "desidia absoluta" de los Ejecutivos estatales, que ante la "epidemia" del separatismo "han intentado aplicar cataplasmas inservibles".

A su juicio, la "esperanza" es Ciudadanos, partido del que fue impulsor, y también ha alabado la figura del ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, a quien le gustaría ver como alcalde de Barcelona.

Así, aunque ha considerado que la aplicación del artículo 155 para intervenir la Generalitat está "muy bien" en este momento, ha advertido que, en la línea de lo reclamado por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, habrá que llegar a un 155 "sin un fin previsto".

También ha apuntado la necesidad de "cortar" de alguna manera la actuación proindependentista de algunos medios de comunicación en Cataluña, no solo públicos, sino también privados, y de controlar el sistema educativo.

En este último ámbito, ha apostado incluso por quitar las competencias en Educación, porque este traspaso fue un "error letal" de la Transición. "Hubiese sido más barato traspasarlos los tanques, más sencillo, para ellos ha sido fantástico porque han tenido la fábrica de odio a los españoles", ha criticado.

Boadella ha reprochado además, el "juego chantajista" del PNV con su apoyo a los presupuestos generales, una estrategia en la que son "maestros", mientras que a los nacionalistas catalanes les importa "un comino", ha aseverado, ya que "a esos insensatos les trae sin cuidado" la cuestión económica.

Ya en un tono más distendido, Boadella se ha pronunciado sobre su futuro profesional: "Yo quiero hacer óperas y zarzuelas pero nunca lo consigo, la patria me reclama constantemente".

En esta misma línea satírica, al ser preguntado por quién financia a la plataforma que preside, ha respondido: "Florentino, como dice nuestro ministro de Deportes", en referencia al autoproclamado ministro de Tabarnia, el periodista deportivo Tomás Guasch, quien ha dicho en alguna ocasión que quien aporta fondos es el empresario Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Después, Boadella ha ofrecido telegráficas definiciones de personajes claves de la política como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, de quien ha dicho que es un "frescales" y un "aprovechado", o su predecesor Artur Mas, "una mala copia de Pujol". Y sobre Torra ha pronosticado que "dará muchas tardes a la afición".

Por lo que respecta a la polémica sobre la compra de un chalé por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que ha demostrado su "poca talla política" y que es un "malísimo populista" porque no tiene el pulso de los bajos sentimientos de la ciudadanía.

A esta nueva edición de EFE Foro Líderes, protagonizada por Albert Boadella, han asistido el responsable del Área de Anticorrupción y Transparencia de Ciudadanos, Toni Cantó; el miembro de la comisión de expertos de este partido, el jurista Francisco Sosa Wagner, y el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, entre otros.