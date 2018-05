Sánchez propone usar la Ley de Igualdad de Trato contra el "racista" Torra

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto hoy utilizar la Ley de Igualdad de Trato que se tramita en el Congreso para sancionar las acciones "xenófobas", "racistas" y "supremacistas" que pueda cometer el presidente catalán, Quim Torra, para lo cual los socialistas van a estar "muy vigilantes", ha dicho.

"Como tenemos al frente del gobierno de la Generalitat a un racista, el PSOE estará vigilante de que las acciones discriminatorias que pueda tomar desde el Gobierno no se realicen", ha advertido Sánchez, tras reunirse con la ejecutiva federal de su partido, que ha aprobado hoy una declaración en favor de hacer las "modificaciones normativas adecuadas" para "sancionar" a Torra.

Según ha explicado Sánchez, el grupo socialista propondrá una enmienda a su propio proyecto de Ley Igualdad de Trato -que busca la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, así como para reparar el daño que sufren las víctimas-, para que "en los cargos públicos que actúen planteando fórmulas de discriminación a sus ciudadanos la sanción se vea agravada".

"Agravaremos las sanciones a cualquier tipo de conducta de los responsables de instituciones públicas que esté vinculada a la discriminación de los ciudadanos a los que gobiernan", ha recalcado.

Dichas sanciones, que serán económicas, no se aplicarían a los escritos y a las manifestaciones "xenófobas" y "racistas" de Torra, por razones de libertad de expresión -"una cosa es la libertad de expresión y otra la acción", ha dicho Sánchez-, aunque en su opinión éstas ya le deberían haber "inhabilitado políticamente", según consta en la declaración aprobada la ejecutiva.

El documento, llamado "Declaración Política a favor de la igual dignidad, contra la xenofobia y el supremacismo", llama al resto de fuerzas políticas a "sumarse al combate contra el supremacismo, el resentimiento y la xenofobia, contra los delitos de odio que sólo generan enfrentamiento y violencia, y a trabajar por la convivencia, la concordia y el respeto mutuo".

En su comparecencia, el secretario general de los socialistas ha asegurado que ante el "no Govern" de Torra, el PSOE va a "garantizar la gobernabilidad" de Cataluña con su apoyo al 155 y ha reiterado que "todas las opciones están contempladas y encima de la mesa", entre ellas prolongarlo de manera indefinida y endurecerlo con otro acuerdo en el Senado.

En esa línea, ha sostenido que es Torra "quien está prolongando el 155", con su decisión de nombrar a dos consellers huidos de la justicia y otros dos en prisión preventiva, pero le ha avisado de que el PSOE, junto con el Gobierno, no van a "permitir que la situación de inestabilidad se perpetúe en el tiempo" y de que, "si se perpetúa, el Estado de derecho actuará".

Además de pertrechar al Estado de nuevos instrumentos para luchar contra el secesionismo catalán -la modificación del Código Penal para adaptar el delito de rebelión, la regulación de las tomas de posesión y la enmienda a la Ley de Igualdad de Trato- el líder del PSOE ha apelado a la "unidad" de las fuerzas constitucionalistas como valor para combatir el secesionismo catalán y ha dicho que le gustaría que Cs y Unidos Podemos fueran "partidos de Estado".

De Unidos Podemos ha dicho que le gustaría que renunciara al derecho de autodeterminación y que reconocieran que fue un "error" expulsar al PSC del Ayuntamiento de Barcelona por defender la legalidad y de Cs ha vuelto a criticar la visión de "discípulo aventajado" de José María Aznar que, a su juicio, tiene Albert Rivera en favor de la "uniformidad" de España.

A este respecto se ha referido a la plataforma "España Ciudadana" que Rivera ha presentado este fin de semana como la "versión remasterizada de una película que ya hemos visto", en referencia a la utilización de la política territorial con fines electorales que hizo Aznar.

Sobre la petición de diálogo que ha hecho Torra al presidente Rajoy y a él mismo, Sánchez ha opinado que primero debería hablar y "tender puentes" con las fuerzas políticas catalanas, para consensuar con ellas una posición que trasladar a Rajoy y al PSOE.

Sánchez asimismo ha garantizado que la dirección del PSOE y la del PSC están "de acuerdo en todo" lo que se refiere a la manera de actuar contra el desafío que plantea Torra.