Rajoy rechaza un Govern "inviable" y pide respeto a la ley y un diálogo serio

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy de que Cataluña no puede tener un Govern "inviable", sino uno viable, que cumpla la ley y que sea capaz de dialogar "en serio".

Rajoy ha lanzado esta advertencia en su intervención en la Asamblea del Círculo de Empresarios de Galicia que se ha celebrado en la ciudad pontevedresa de Vigo y en la que ha confiado en que pronto pueda haber un Govern que atienda a esas premisas de viabilidad y respeto a la ley.

El jefe del Ejecutivo, sin embargo, no ha hecho referencia a su decisión de mantener por el momento la aplicación del artículo 155 de la Constitución mientras analiza la viabilidad del Govern propuesto por el president Quim Torra debido a que incluye consellers en prisión y fugados de la Justicia.

En su intervención en el acto, en su mayor parte en clave económica, ha alertado de los riesgos que tiene la economía española y ha citado entre ellos la incertidumbre política provocada por la situación en Cataluña.

Tras asegurar que ha actuado con prudencia ante el desafío independentista es cuando ha hecho hincapié en que Cataluña necesita un Govern viable y que cumpla la ley porque ha recalcado que hay que respetar las normas de convivencia.

"Todos estamos sometidos al imperio de la ley", ha recalcado el jefe del Ejecutivo, quien ha añadido que en Cataluña debe haber también un Govern que sea capaz de dialogar.

En ese sentido, ha precisado que dialogar no consiste en decir que se va a hacer, sino que requiere voluntad y acompasar esas afirmaciones a los hechos.

"Cataluña tiene que recuperar la normalidad institucional, económica y social", ha reiterado antes de asegurar que su Gobierno hará todo cuanto esté en sus manos para que eso sea posible a la vez que espera que los demás cumplan con su obligación.

Y por ello, ha insistido: "Espero que pronto haya un gobierno (en Cataluña) viable que cumpla la ley".