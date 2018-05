Alertan de que se hacen más cesáreas por la noche y pueden dañar la salud de los bebés

Las cesáreas no planificadas que se practican en los hospitales de España aumentan 6,3 puntos entre las 23:00 y las 04:00 horas y pueden perjudicar la salud de los bebés, según un estudio del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

El estudio, que publica el 'Journal of Health Economics', aporta pruebas de un vínculo causal entre las cesáreas no planificadas y la salud del recién nacido a partir del análisis de 6.163 nacimientos en hospitales públicos de cuatro comunidades autónomas de España.

Según el informe, el incremento de cesáreas no planificadas en la franja nocturna "tiene relación con los incentivos de los médicos en cuanto al tiempo libre y el sistema de turnos de trabajo en los hospitales públicos".

El trabajo también advierte de que "eliminar las cesáreas evitables conllevaría un ahorro notable para el sistema de salud público y permitiría aumentar la plantilla de médicos".