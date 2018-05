Arrimadas pide a Rajoy que "proteja" a los catalanes ante la "amenaza" de Torra

La portavoz nacional de Ciudadanos y líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que "rectifique" y "garantice y proteja los derechos de millones de catalanes que se van a vulnerar de nuevo" ante la "amenaza" del presidente catalán electo, Quim Torra.

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pactaron ayer una respuesta proporcional ante un eventual desafío del presidente catalán electo, Quim Torra, que supondría reactivar el 155 si se crean "estructuras políticas paralelas" y se quiebra el orden constitucional.

Así lo expresaron el Gobierno y el PSOE en un comunicado conjunto tras la reunión que mantuvieron Rajoy y Sánchez en el Palacio de la Moncloa, antes de que mañana jueves el presidente del Ejecutivo se reúna también con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

En rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas ha explicado que en esa reunión, Rivera pedirá a Rajoy que "rectifique y garantice los derechos de millones de catalanes que se van vulnerar de nuevo".

"Es algo muy simple, no podemos mirar para otro lado, necesitamos unión en el constitucionalismo para que se cumpla la Constitución, no para que se vuelvan a cometer los mismos errores. Rivera le propondrá unión en el constitucionalismo para evitar una violación de derechos que sabemos que se va a producir", ha señalado.

La líder de la oposición en Cataluña ha considerado que el Gobierno "tiene que proteger a los catalanes ante amenaza de Torra de volver a cometer esas vulneraciones en los próximos meses", como con el impulso de una "Constitución y un parlamento paralelo y en volver a ir al choque".

Arrimadas ha lamentado que ayer Rajoy y Sánchez "acordaran no hacer nada" y, por ello, Rivera le pedirá que "se rectifique" y "no se deje desprotegidos a los catalanes".

Sobre el hecho de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto hoy "actualizar" el delito de rebelión en el Código Penal, para que pueda ser aplicado a los "responsables políticos que utilizan su posición para subvertir el orden constitucional", Arrimadas ha opinado que "podemos hablar de muchos debates y cambios de leyes en el futuro, pero el problema está ahora mismo encima de la mesa".

A su juicio, Sánchez "tiene que entender que no va a poder desviar el debate de lo que sufrimos millones de catalanes, pero él no tiene ningún plan para defender a los catalanes de las humillaciones de Torra".

"Podemos hablar de muchas reformas de futuro, pero el problema lo tenemos ahora y el PSOE ni está ni se le espera", ha concluido Arrimadas.