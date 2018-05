Rajoy avisa que el 155 es ya un precedente por si hay que volver a aplicarlo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confiado hoy en que en Cataluña haya un presidente que respete la ley, pero ha advertido de que, si eso no ocurriera, la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha sentado ya un precedente y un procedimiento por si fuera necesario tener que recurrir de nuevo al mismo.

Rajoy, que ha confiado en que eso no tenga que ocurrir en el futuro, ha lanzado esta advertencia en su intervención en la clausura de las conmemoraciones del 150 aniversario del "Diario de Cádiz" y un día después de conocer la candidatura de Quim Torra a la Presidencia de la Generalitat.

El jefe de Ejecutivo ha defendido la forma en que ha respondido el Gobierno al desafío independentista y ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para mantener el consenso de los partidos constitucionalistas que apoyaron la aplicación del 155 aunque eso le obligue "a no decir algunas cosas".