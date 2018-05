Puigdemont convoca mañana la cúpula PDeCAT en Berlín mientras se perfila el Govern

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha convocado mañana en Berlín a la cúpula del PDeCAT para comunicar la decisión sobre el candidato alternativo a la investidura, mientras JxCat y ERC perfilan ya el futuro Govern.

Fuentes del PDeCAT han informado a Efe de que Puigdemont ha convocado en la ciudad alemana, en donde espera que se resuelva la euroorden, a la presidenta del partido, Neus Munté, a la coordinadora general, Marta Pascal, y a la presidenta del consell nacional, Mercè Conesa.

Está previsto que el líder de JxCat comunique a la cúpula de su partido la decisión sobre el nombre del cuarto candidato, que sería investido en un pleno a dos vueltas -por la abstención de la CUP- previsiblemente entre el lunes y el miércoles.

Fuentes soberanistas consultadas por Efe sitúan a Quim Torra como uno de los candidatos a president con más números, aunque en los últimos días también ha sonado para el puesto Josep Costa, así como Elsa Artadi, Antoni Morral, Marta Madrenas o Ferran Mascarell.

Mientras tanto, JxCat y ERC perfilan las carteras del futuro Govern, que no estará cerrado hasta conocer quién será finalmente el presidente de la Generalitat.

Fuentes soberanistas consultadas por Efe apuntan que las dos personas que previsiblemente tendrán más peso en el Govern por detrás del president son Elsa Artadi (JxCat), que podría ser consellera de Presidencia, y Pere Aragonès, el hombre fuerte de ERC como vicepresidente y conseller de Economía.

JxCat y ERC se reparten al 50 por ciento las carteras del Govern, y en la parte de las consellerías en manos de la lista de Puigdemont habrá también miembros del PDeCAT.

Así, diversas fuentes de la formación heredera de CDC sitúan al expresidente de la Asociación Catalana de Municipios y exalcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, como conseller de Interior, y también tiene números para ingresar al Govern el alcalde de Mollerusa (Lleida), Marc Solsona, que recalaría en Gobernación.

El alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet, que es una de las personas más cercanas a Puigdemont, podría ser conseller de Territorio, aunque no es descartable que se quede en el Parlament como una de las figuras de peso del grupo de JxCat.

La número cinco de la lista y exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, se perfila como consellera de Cultura, mientras que el eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa podría ser titular de Empresa, según ha avanzado La Vanguardia.

Tremosa debería renunciar a su acta de diputado en el Parlamento Europeo a un año de las elecciones comunitarias, lo que dejaría al PDeCAT sin ningún representante ya que el siguiente de la lista es de Coalición Canaria.

Si bien JxCat ha enarbolado la bandera de la restitución de los cargos cesados por el 155, fuentes soberanistas apuntan que a nivel práctico no se restituirá ningún conseller -la mayoría están en prisión o en el extranjero-, sin perjuicio de que pueda haber un reconocimiento simbólico.

ERC, en cambio, siempre ha apostado por consellers que puedan desempeñar el cargo de forma efectiva y, además de Pere Aragonés en Vicepresidencia, incorporaría a la diputada en el Congreso Ester Capella como titular de Justicia, y Teresa Jordà en Agricultura.

En cuanto a Salud, Esquerra quiere dar continuidad a la labor de Antoni Comín (en Bruselas) y, por eso, tiene números el director del CatSalut, David Elvira, aunque también suena Joan Ignasi Elena, que dirigió el Pacte Nacional por el Referéndum.

A Esquerra también le corresponde Enseñanza, para el que podría recurrir al exconseller Josep Bargalló -según La Vanguardia-, mientras que la cartera de Asuntos Exteriores aún es una incógnita.