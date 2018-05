El Gobierno inicia los trámites para frenar la investidura a distancia de Puigdemont

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado hoy de que el Ejecutivo ha decidido solicitar el informe preceptivo al Consejo de Estado, con lo que se inician los trámites para recurrir la Ley de la Presidencia de la Generalitat que posibilita una investidura a distancia de Carles Puigdemont.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha explicado que se ha acordado "iniciar los trámites" y solicitar este informe para que se pueda recurrir después la nueva normativa ante el Tribunal Constitucional.

El Parlament ha dado luz verde este mediodía a la ley, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, frente a la que el Gobierno ya había anunciado ayer que tiene preparado un recurso al Constitucional para impedir su aplicación.

La petición del Gobierno tiene carácter de urgencia y será estudiada ahora por la Sección Primera del Consejo de Estado, que preside Landelino Lavilla, y que entiende de los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como los temas relativos a conflictos sobre la autonomía local.

Tras el informe de esta Sección, el dictamen deberá ser aprobado por la Comisión Permanente que, según fuentes del máximo órgano consultivo del Ejecutivo, se reunirá el próximo lunes antes de remitir su opinión sobre la ley al Ejecutivo.

La reforma, aprobada por el procedimiento de lectura única pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba, habilita al Parlament a investir al presidente de la Generalitat por vía telemática.

Méndez de Vigo ha considerado que sería bueno que el Parlament no diera pasos que están "abocados al fracaso desde el principio" y ha recordado al presidente de esta Cámara, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa que ya han sido advertidos por el Tribunal Constitucional de las "ilegalidades en las que pueden incurrir".

Así, ha insistido en que las responsabilidades que tienen por esta actuación han sido determinadas "con toda claridad" por el Constitucional y les ha instado a aprender y no repetir "errores del pasado", como cuando el 6 y 7 de septiembre se aprobaron en el Parlament la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad que luego fueron suspendidas por el TC.

Por su parte, el Gobierno seguirá actuando "con claridad y firmeza" para no permitir ningún tipo de "fraude de ley" como el de la investidura a distancia y, con este objetivo, "utilizará todas las armas jurídicas a su alcance", ha aseverado.

Méndez de Vigo ha asegurado que se trata no solo de un fraude jurídico, sino político porque es "un puro disparate" que una persona como Puigdemont, pendiente de una orden de extradición de Alemania, pueda ejercer funciones de presidente de una comunidad autónoma.

El Ejecutivo considera que esta "vía cegada" no es la mejor manera de recuperar la normalidad de Cataluña, según ha concluido el portavoz del Gobierno.