Pride Barcelona 2018 reivindicará los derechos de personas refugiadas LGTBI

La nueva edición del Pride Barcelona, el festival del orgullo LGTBI que se celebrará del 23 al 30 de junio, estará dedicada este año a los derechos de las personas refugiadas LGTBI.

En rueda de prensa, los promotores del festival, organizado por la Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas (ACEGAL), han presentado un avance del programa, su nueva imagen y la campaña social de apoyo a los refugiados.

"Éste es uno de los Pride más importantes a nivel social porque siempre queremos reivindicar una temática, que ahora serán las personas refugiadas LGTBI", ha detallado el director del festival, Eloi Morte, que ha lamentado que "si ser una persona refugiada es complicado, si además eres LGTBI lo es todavía más".

La campaña para este colectivo está compuesta por carteles que exponen historias basadas en testimonios reales de personas que han tenido que huir de Marruecos, Guatemala o Rusia por su orientación sexual y que se han refugiado en Barcelona.

El objetivo es "concienciar a toda la ciudadanía sobre las posibilidades de colaborar en su adaptación y ayudarles a empezar una nueva vida en una ciudad tan diversa y abierta como Barcelona", una acción que según Morte se podrá hacer a través de donaciones, recogida de alimentos o apoyo social.

El presidente de ACEGAL, Juan Julià, ha explicado que este Pride, con nueva imagen, es el resultado de "dar un giro" a lo que se había hecho hasta ahora para que el de Barcelona "siga siendo el Pride más importante del Mediterráneo" y que ciudades como Tel Aviv (Israel) no le quiten posiciones.

"Éste es el Pride que Barcelona necesita en adelante; la ciudad está muy bien posicionada dentro de la comunidad LGTBI, pero en los últimos años la ha estado perdiendo", ha alertado Julià, que lo ha atribuido al contexto de una Barcelona agitada por los acontecimientos políticos, sociales y económicos.

Según el presidente de ACEGAL, hay que "poner de relieve que da igual la creencia, el color de piel, la lengua o la orientación sexual; todos podemos querernos, respetarnos y vivir en un sitio donde nos ayudemos los unos a los otros porque la vida son dos días".

Con esta voluntad nace el lema del Pride, 'All my loving', bajo el cual se agruparán más de 100 actos repartidos por el conocido como Gaixample y toda la ciudad, entre los que se incluyen conferencias, conciertos gratuitos al aire libre, fiestas o actividades deportivas.

Para el director de contenidos del Pride, Ferran Poca, el programa responde a la necesidad de que "sea una fiesta para todo el mundo y para todos los públicos, desde diferentes edades hasta diferentes estilos musicales".

Entre las actividades se encuentra una conferencia internacional en el Convent de Sant Agustí el 14 de junio sobre las personas refugiadas LGTBI; el Pride Kids en el Tibidabo el 17 de junio; la carrera de tacones el 29 de junio; una clase magistral de Magali Dalix sobre un nuevo método de entreno, el 30; la manifestación ese mismo día por la tarde y los conciertos de Conchita, Loreen, Gala, Camela o La Prohibida, entre otros, el 29 y 30 de junio en la Avenida Reina Maria Cristina.

Además, como ya sucedió en la pasada edición, algunos edificios emblemáticos de la ciudad, como la Casa Batlló, el Hotel W, el Centro Comercial Las Arenas y El Molino, volverán a iluminarse con la bandera arco iris para mostrar su apoyo a la comunidad LGTBI.

La organización prevé reunir a 350.000 personas en esta edición para superar el reto del año pasado, cuando atrajo a más de 260.000 personas y tuvo un impacto económico valorado en 40 millones de euros.