Puigdemont reúne el sábado a JxCat para valorar alternativas a la investidura

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont reunirá el próximo fin de semana a los diputados de JxCat en Berlín para determinar los próximos pasos a seguir, con la posibilidad de activar una alternativa a su investidura, lo que pasaría por designar a un nuevo candidato.

Fuentes de JxCat han confirmado que los diputados viajarán entre el viernes y el sábado a Berlín y regresarán el domingo, así que el cónclave tendrá lugar después del pleno que arranca mañana, en el que está previsto que el viernes, día 4, se apruebe la modificación de la ley de la Presidencia de la Generalitat, pensada para reservarse la posibilidad de investir a distancia a Puigdemont.

Pero JxCat no quiere forzar a la desobediencia a la Mesa del Parlament, que ya recibió la advertencia por escrito de que no podía saltarse la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional sobre la candidatura de Puigdemont.

En este contexto, Puigdemont podría renunciar temporalmente a ser investido antes del plazo del 22 de mayo -se reservaría la posibilidad de intentarlo más adelante en la legislatura- y podría plantear el próximo sábado, día 5, la activación de un nuevo candidato.

Sería el cuarto candidato después del propio Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, pero esta vez se trataría de un diputado en libertad y en España, por lo que sí podría ser investido en un pleno que, según fuentes parlamentarias, podría celebrarse ya la semana próxima.

De hecho el calendario apremia, ya que cuando los diputados de JxCat se sienten con Puigdemont en Berlín quedarán solo 17 días para que expire el plazo para elegir a un presidente o presidenta de la Generalitat, aunque el primer grupo independentista del Parlament no desea apurar hasta el último momento, según fuentes del mismo.

En JxCat esperan que sea Puigdemont quien proponga a su sucesor, después de que los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull, además de diversos diputados, hayan expresado su confianza en el expresidente catalán y en las propuestas que plantee.

Entre los más bien posicionados para suceder a Puigdemont destaca Elsa Artadi, si bien también han sonado en su momento Eduard Pujol, Marta Madrenas, Quim Torra, Marc Solsona o Ferran Mascarell.