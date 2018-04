Junqueras urge formar ya un Govern para no "desperdiciar" los resultados del 21D

"Fuerte y sereno". Así se encuentra Oriol Junqueras en su celda de la madrileña cárcel de Estremera. El dirigente de ERC ha concedido una entrevista a Catalunya Ràdio respondiendo a una carta donde urge al Parlament de Catalunya a formar ya un Govern. Cree que no hay que "desperdiciar" los resultados de las elecciones del 21 de diciembre y encontrar una solución que permita a los catalanes el fin del 155.

"No ganamos nada sin hacer un Govern y, en cambio, arriesgamos mucho para volver a la misma situación en el mejor de los casos", comenta Junqueras. Asegura que no le ve sentido a desperdiciar el deseo de las urnas y quiere que se empiece a sacarle un provecho. Además, esta misma idea la comparten otros compañeros: "Con todos los encarcelados que he podido hablar coincidimos en que hace falta hacer un Govern y confío que será así".