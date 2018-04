La Mesa rechaza las peticiones de Cs, PSC y PPC contra el voto delegado de Comín

La Mesa del Parlament, en la que JxCat y ERC disponen de mayoría, ha rechazado esta mañana las peticiones de reconsideración presentadas por Ciudadanos, el PSC y el PPC en contra del voto delegado del exconseller Antoni Comín.

La Mesa y la Junta de Portavoces se han reunido antes del inicio del pleno de hoy, a las 10:00 horas, para analizar las peticiones de reconsideración formuladas por Ciudadanos, el PSC y el PPC, después de que ayer fuera aceptada la solicitud de delegación de voto planteada por Comín, diputado de ERC que se encuentra en Bélgica pendiente de saber si es extraditado o no a España.

La decisión de la Mesa ha tenido un efecto inmediato, ya que nada más iniciarse el pleno se han debatido unos informes presupuestarios de la cámara catalana, en cuya votación ha podido participar por primera vez Comín, que ha delegado su voto en el portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià.

Antes de la votación, la presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido la palabra para expresar su absoluto "desacuerdo" con la decisión de la Mesa del Parlament de aceptar el voto delegado de Comín.

Ciudadanos ya ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el voto delegado de Carles Puigdemont y Antoni Comín ante la "inacción" del Gobierno del PP, porque no se puede dar un "premio" a los que "se saltan la leyes" y se encuentran "fugados" de la justicia.

Ayer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió de que el Ejecutivo estudiará "acciones legales" ante la decisión de la Mesa de autorizar la delegación del voto de Comín, ya que a su juicio "no tiene sentido alguno".